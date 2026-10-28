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開打時間 客隊 主隊 系列賽 先發投手對決 08:00 AM 密爾瓦基釀酒人 坦帕灣光芒 世界大賽G5（MIL 3：1領先） Jacob Misiorowski vs. 待定

項目 密爾瓦基釀酒人（MIL） 坦帕灣光芒（TB） 先發投手 Jacob Misiorowski 待定 投打習慣 右投（RHP） — 系列賽戰況 3勝1敗 1勝3敗 季後賽戰績 1勝0敗 — 季後賽防禦率 2.70 — 季後賽三振 14 — G5意義 贏球奪隊史首冠 輸球淘汰

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽今（29）日進行G5，坦帕灣光芒昨在12局下靠威廉森（Ben Williamson）敲出再見安打，以4：3氣走密爾瓦基釀酒人，終於拿下系列賽首勝，避免遭到直落四橫掃；不過釀酒人仍以3勝1敗取得絕對聽牌優勢，只差1勝就能奪下隊史首座世界大賽冠軍。G5釀酒人再度推出火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）掛帥，光芒先發投手目前尚未公布。以下《NOWNEWS》整理10月29日MLB世界大賽G5賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。光芒前3戰全敗，G4已經站在遭橫掃淘汰的懸崖邊，雙方正規9局打完2：2平手，戰局一路延伸至12局。12局上釀酒人新秀普拉特（Cooper Pratt）率先轟出超前陽春砲，把比數改寫為3：2，距離隊史首冠只差最後3個出局數；然而光芒在12局下立即反撲，先靠釀酒人三壘手歐提茲（Joey Ortiz）傳球失誤讓卡米內羅（Junior Caminero）上壘，接著希克斯（Liam Hicks）敲出安打。德盧卡（Jonny DeLuca）隨後擊出中外野適時安打，送回代跑穆林斯（Cedric Mullins），把比數追成3：3；辛普森（Chandler Simpson）再敲安形成滿壘，光芒派出威廉森代打，他敲出穿越右側防線的再見安打，送回福特斯（Nick Fortes），最終光芒4：3完成逆轉，把世界大賽延長到G5。這也是世界大賽史上極少見的「面臨橫掃仍演出再見勝」，此前面對0勝3敗落後、還能把系列賽延長至G5的球隊屈指可數，而過去從未有球隊在世界大賽0勝3敗後一路逼出G6。雖然G4錯失在客場直接拋彩帶的機會，但釀酒人仍握有3勝1敗絕對優勢，而且G5把球重新交給本季最具壓制力的米肖羅斯基。24歲的米肖羅斯基本季例行賽防禦率僅1.80、送出252次三振，WHIP僅0.80，被打擊率只有.157，4項數據都位居聯盟最頂尖行列。世界大賽G1他就曾先發5局，只失1分，幫助釀酒人以3：2拿下系列賽開門紅。目前米肖羅斯基本屆季後賽戰績1勝0敗、防禦率2.70，累積14次三振。原本G4後段他已經進入牛棚待命，但總教練墨菲（Pat Murphy）並未讓他登板，就是希望保留正常4天休息，準備在必要時先發G5。如今這項布局正式派上用場。對釀酒人而言，G5最大的優勢就是不必因G4延長12局而臨時改變王牌安排；只要米肖羅斯基能像G1一樣壓低失分，球隊就仍有很大機會在坦帕灣直接結束系列賽。相較釀酒人早已確定先發人選，光芒G5目前最大的變數反而在投手調度。原本按照輪值，老將馬丁尼茲（Nick Martinez）最可能在G5先發，但G4打進延長賽後，光芒被迫在牛棚人手吃緊的情況下讓他登板，而且一口氣投了2局，因此原本的G5先發計畫也遭到打亂。總教練凱許（Kevin Cash）賽後表示，教練團會重新盤點哪些投手還能上場，再決定G5的完整投手方案。截至目前MLB官方先發預告仍把光芒一側列為「TBD」，尚未公布確定人選。這也意味著光芒很可能必須採取更彈性的投手調度，甚至不排除使用「Opener＋牛棚車輪戰」。問題在於G4才剛鏖戰12局，光芒大量消耗投手，因此G5如何湊出至少9局，是凱許最大的難題。G1面對米肖羅斯基時，光芒其實並沒有被完全壓制，他5局被敲4支安打、失1分，真正難題仍是無法在有限機會中完成串聯。但經過前4戰後，光芒打線至少在G4重新找回韌性。即使12局上遭普拉特開轟、幾乎已經一腳踏進淘汰邊緣，打者仍連續製造上壘，最終在沒有抓到任何出局數的情況下直接完成逆轉。光芒若能像前幾輪球隊一樣延長打席、製造界外球，把用球數快速堆高，就有機會在第5、第6局提早把比賽交到釀酒人牛棚手中。釀酒人G4最大的隱憂，同樣不是投手，而是守備。歐提茲12局下的傳球失誤直接打開光芒反攻大門；在封王壓力下，能否重新把防守細節做好，也會成為G5觀察重點。：提供MLB世界大賽部分場次中文轉播。：可透過中華電信MOD收看世界大賽相關賽事。：手機、平板及電腦皆可收看相關轉播。：依所在地區轉播權規範提供賽事。美國G5由FOX、FOX One及FOX Deportes播出。