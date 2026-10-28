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▲植萃科研品牌Nadient推出全新系列。（圖／翻攝畫面）

▲Nadient 蘊活豐盈養髮液。（圖／翻攝畫面）

隨著現代人生活節奏加快、工作壓力加劇，或是頻繁染燙等因素，讓頭皮及髮絲保養逐漸受到重視。如何依照不同頭皮狀態與髮質需求，選擇合適的清潔及養護產品，在聚會時保持最佳狀態，已成為日常個人護理的重要一環。隨著頭皮保養走向「臉部化保養」趨勢，熱門的保養界成分像是外泌體與高純度咖啡因，也逐漸導入頭皮保養領域。針對此一市場趨勢，康是美指出，獨家的全新植萃科研蘊髮品牌《Nadient 植覓》結合外泌體、咖啡因，並搭配「生命之果」與「Hairdian AP 密源蘊髮精萃」，結合多元成分，全方位著重頭皮日常清潔與調理。品牌推出平衡調理系列「蘊活豐盈養髮液」，以兩階段保養概念為設計方向。包含幫助去除頭皮多餘油脂與惱人頭臭異味；透過日常髮絲養護，讓秀髮呈現豐盈蓬鬆感。此外，民眾在挑選洗髮精時，也可考慮到個人頭皮、髮質的屬性差異，Nadient依不同頭皮與髮質需求，提供不同產品選擇。品牌表示，針對一般頭皮、出油頭皮及曾經染燙較乾澀的髮質，分別添加JUNSAI水葵萃取物、EquiScalp蘋果細胞培養物及Kerashaft V 角蛋白胜肽去做更貼近髮況的保養。品牌指出，從基礎清潔到免沖洗養髮精華，建議消費者面對髮況，可依自身需求，透過適當清潔與日常養護，維持頭皮清爽及髮絲柔順、蓬鬆的外觀。