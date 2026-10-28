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台灣長春高球年度旗艦盛事「富邦長春公開賽」今天正式在老淡水球場點燃戰火，面對強風考驗，泰國名將馬山(Prayad Marksaeng)全場抓下五隻小鳥，繳出全場最佳的69桿(-3)，暫居領先，今年剛升上長春巡迴賽的台灣好手林文科則以70桿(-2)緊追在後，兩人僅有一桿之差。尋求三連霸的泰國好手托馬倫(Thammanoon Sriroj)、本季日本長春巡迴賽本季賞金榜排名第一的宮本勝昌、日本選手塚田好宣、新加坡的馬瑪(Mardan Mamet)與泰國選手普拉普霍爾(Chawalit Plaphol)，今天都擊出低於標準桿一桿的71桿，暫時並列第三，領先集團競爭激烈。馬山平常以日本為主戰場，今年在日本長春巡迴賽已拿下一勝，目前獎金排名暫居第五。今天開賽後，他很快就進入狀況，前九洞射下三隻小鳥，躍居領先，後九洞總桿一度來到-4，可惜第16洞吞下柏忌，最後以69桿作收。馬山表示今天球場風勢不小，能打出低於標準桿的成績他相當滿意。馬山今天的推桿、開球與切桿表現都不錯，但鐵桿的狀況相對較多，包括標準桿四桿的第18洞，他直到第三桿才將球放到果領邊緣，不過第四桿他直接用推桿把小白球送進15呎外的洞中，這一記漂亮的救標準桿，讓他直呼「感覺像是博蒂！」儘管老淡水球場今天風勢強勁，馬山依舊相信他的一號木桿，全天只有兩次使用五號木桿開球，並順利把彈道壓低，有效減少風勢的影響。今年五月剛達到長春賽50歲參賽門檻的林文科，今天表現相當穩健，全天射下四隻小鳥、吞下兩個柏忌，繳出70桿(-2)，暫居第二，也是台灣選手中最佳表現。林文科表示，由於今天的風勢一陣一陣，距離與方向的拿捏讓他比較費神。林文科2003年曾在老淡水贏得三商名人賽冠軍，今年台巡賽也曾兩度取得並列亞軍。他透露，今年以前因忙於青少年選手培訓，練球時間較少，穩定性差強人意，但最近練球練得比較勤，希望成績上能取得突破。另一方面，尋求富邦長春公開賽三連霸的托馬倫，本週也將挑戰另一樣紀錄。過去兩個禮拜，他接在日本長春巡迴賽奪冠，若本周再度封王，將寫下三連勝。托馬倫今天開球穩定性稍差，前九洞因為開球錯失球道，吞下一記柏忌及一記雙柏忌；後九洞他穩住陣腳，抓下四隻小鳥並只掉兩桿，最後仍繳出相當有水準的71桿，只落後領先者兩桿，仍有挑戰三連霸及三連勝的機會！面對對手的強力挑戰，托馬倫表示，如果接下來的兩輪他的開球夠水準，他覺得自己還是有機會贏球。值得一提的是，去年與托馬倫搭檔成功完成衛冕的兒子boss因為感冒，今天沒辦法幫他揹球袋，因此首輪改由太太擔任桿弟。今年在日本已經進帳三勝的宮本勝昌，則是生涯第一次來台灣打球，今天也見識到老淡水球場的挑戰，賽後直呼「球場難度很高！」。宮本透露，老淡水球場球道很窄，進攻果嶺的角度也很小，有幾洞果嶺起伏的狀況是他前所未見。宮本透露自己雖然是首次來台參賽，但領先榜上的馬山、托馬倫等選手都是平常他在日巡賽每週碰面的熟面孔，因此在這裡比賽讓他感覺「既新鮮又熟悉」。至於打過老淡水很多次的塚田好宣，今天則是完成自我突破，首次擊出低於標準桿的好成績，賽後相當興奮。出身老淡水球場的地主選手「鐵昇」謝錦昇首輪則擊出73桿成績，與台灣選手林健斌、菲律賓選手馬西亞諾(Pucay Marciano)及泰國好手瓦拉川(Thaworn Wiratchant))並列第八。大馬選手藍光龍則靠第13洞的老鷹(也是全場唯一的老鷹)，成績躍升至74桿成績並列第十二。除了精彩賽事，今年富邦長春公開賽持續深化「不只長春、更是傳承」的核心精神。主辦單位特別安排六位受邀業餘選手，與馬山、托馬倫與瓦拉川等國際一流名將同組揮桿，延續賽事長期推動高球世代交流與傳承的精神。正規長春組明天將繼續進行第二輪比賽，大會完成前兩輪後，將取成績最佳的前60名選手(含同桿者)於週五進行決賽。超級長春組(65歲以上)也將於明天登場，「二齒」鍾春興也將尋求三連霸。歡迎球迷踴躍前往老淡水現場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油。