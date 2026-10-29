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湖人背靠背挑戰快艇 唐西奇率隊尋求反彈

▲勇士球星柯瑞上一場對金塊8投全中拿下24分，幫助球隊終結開季3連敗，此役將率隊挑戰灰狼。（圖／取自金州勇士 X）

勇士前役20分大勝金塊 柯瑞挑戰沒有狼王的灰狼

▲雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）率隊取得開季4連勝，將作客獨行俠挑戰不敗紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

雷霆開季4連勝 吉爾吉斯-亞歷山大迎戰弗拉格

▲馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama）持續展現攻守兩端影響力，球隊將作客猶他爵士，力拚延續開季氣勢。（圖／路透／達志影像）

約基奇率金塊再戰鵜鶘 文班亞馬領馬刺挑戰爵士

10月29日 NBA完整賽程表（台灣時間）

開打時間 客隊 主隊 賽事焦點 07:00 AM 邁阿密熱火 亞特蘭大老鷹 東區對決 07:00 AM 華盛頓巫師 克里夫蘭騎士 騎士主場出擊 07:00 AM 夏洛特黃蜂 底特律活塞 東區年輕陣容對決 07:00 AM 費城76人 印第安納溜馬 費城挑戰溜馬 07:30 AM 奧蘭多魔術 多倫多暴龍 東區鋒線對決 08:00 AM 紐約尼克 芝加哥公牛 尼克客場出擊 08:00 AM 休士頓火箭 密爾瓦基公鹿 杜蘭特對決字母哥成焦點 08:00 AM 金州勇士 明尼蘇達灰狼 柯瑞、愛德華茲有望交鋒 08:00 AM 丹佛金塊 紐奧良鵜鶘 約基奇再戰鵜鶘 09:00 AM 聖安東尼奧馬刺 猶他爵士 文班亞馬率隊挑戰爵士 09:30 AM 奧克拉荷馬雷霆 達拉斯獨行俠 雷霆拚開季5連勝 10:30 AM 洛杉磯湖人 洛杉磯快艇 洛城內戰、湖人背靠背出賽

2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

轉播／資訊平台 平台類型 觀看與使用方式 轉播與服務內容說明 NBA League Pass 官方付費串流平台 手機、平板、電腦及智慧電視等裝置 NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。 緯來體育台 有線電視體育頻道 電視第四台、部分線上電視串流專區 台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。 愛爾達電視（ELTA TV） 數位電視與新媒體串流平台 中華電信MOD、Hami Video、ELTA.tv 提供多元高畫質體育賽事轉播，每日轉播場次及賽事安排可透過MOD與各線上平台賽程表查詢。 NBA官方網站與App 官方資訊平台（免費/部分內建功能） 官方網頁版、iOS/Android應用程式 提供全聯盟即時文字比分、賽程時間表、球員與球隊完整數據庫以及賽後精彩影音剪輯。

2026-27年NBA例行賽持續進行，台灣時間今（29）日共有12場比賽登場，其中最大焦點莫過於洛杉磯湖人與快艇的同城內戰，唐西奇（Luka Dončić）領軍的湖人將在背靠背賽程挑戰快艇，尋求從上一場失利中反彈。另一方面，金州勇士作客明尼蘇達灰狼，柯瑞（Stephen Curry）與愛德華茲（Anthony Edwards）兩大人氣球星有望正面交鋒；開季4連勝的奧克拉荷馬雷霆則將挑戰達拉斯獨行俠，吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與弗拉格（Cooper Flagg）的對決同樣值得關注。以下《NOWNEWS》整理10月29日NBA完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。湖人開季前3戰全勝，但前一場在主場以129：136不敵波特蘭拓荒者，吞下本季首敗，目前戰績3勝1敗。雖然湖人進攻火力依舊出色，開季場均得分達128.3分，但防守端仍有改善空間，尤其面對擅長快速推進的球隊，如何限制對手轉換進攻與禁區得分，已成為總教練瑞迪克（JJ Redick）必須解決的問題。湖人前一戰由唐西奇持續扮演進攻核心，里夫斯（Austin Reaves）也拿下26分、7助攻，展現第二持球點的價值。不過球隊過度依賴後場雙星創造機會，一旦對手提高防守壓力，其他球員能否有效接應與完成終結，仍是進攻穩定度的重要關鍵。快艇目前戰績1勝2敗，開季同樣仍在尋找最佳攻守節奏。球隊擁有雷納德（Kawhi Leonard）等經驗豐富的戰力，對湖人而言，如何利用唐西奇的擋拆製造錯位，同時避免被快艇鋒線的防守強度限制，將直接影響比賽走向。勇士開季前3戰全部吞敗，直到上一場作客丹佛金塊，才終於以134：114拿下本季首勝，目前戰績1勝3敗。勇士此役進攻明顯回溫，除了柯瑞展現高效率投射，菜鳥倫德堡（Yaxel Lendeborg）也繳出31分、12籃板的驚人表現，成為球隊反彈的重要功臣。柯瑞前一戰攻下24分，投籃8投全中、三分球3投全進，展現極佳手感。相較於開季前幾場進攻不順，勇士透過更流暢的傳球與無球跑動，終於打出熟悉的進攻節奏。灰狼愛德華茲因右膝傷勢惡化必須接受手術治療，預計將缺陣長達約2個月時間，對上季殺入西區強權的灰狼隊來說無疑是沉重打擊。開季保持不敗的雷霆將作客達拉斯獨行俠，尋求開季5連勝。雷霆目前4勝0敗，前一場以125：114擊敗鳳凰城太陽，展現衛冕軍的競爭力。雷霆雖然受到傷兵影響，傑倫．威廉斯（Jalen Williams）、卡森．華萊士（Cason Wallace）等球員缺陣，霍姆格倫（Chet Holmgren）與卡魯索（Alex Caruso）也有傷勢問題，但球隊仍仰賴吉爾吉斯-亞歷山大的持球突破，以及整體防守壓迫維持競爭力。獨行俠目前戰績2勝2敗，前一場以113：109擊敗邁阿密熱火，新生代球星弗拉格持續成為球隊攻守核心之一。此外，雷霆目前傷兵較多，獨行俠能否利用鋒線身材與籃板爭搶優勢增加二次進攻，也是可能左右比賽的重要因素。另外兩場西區賽事同樣值得關注。丹佛金塊將作客紐奧良鵜鶘，雙方日前才剛交手，當時金塊經過延長賽以141：135險勝，約基奇（Nikola Jokić）繳出35分、15籃板、10助攻的大三元，莫瑞（Jamal Murray）則狂轟42分。不過金塊上一場卻以114：134不敵勇士，防守再次暴露問題。鵜鶘方面，開季前3戰全敗，但每場都只以6分以內差距落敗，球隊由威廉森（Zion Williamson）與墨菲三世（Trey Murphy III）領軍，進攻端具備一定競爭力，關鍵在於如何改善比賽最後階段的攻守執行。另一邊，聖安東尼奧馬刺將作客猶他爵士。馬刺前一場以130：103大勝國王，球隊持續圍繞文班亞馬（Victor Wembanyama）建立攻守體系。文班亞馬在禁區擁有身高、臂展與護框優勢，同時能在高位持球策應。面對爵士，馬刺除了希望延續防守強度，也需要透過福克斯（De'Aaron Fox）、卡索（Stephon Castle）等後場球員的切入與傳導，替文班亞馬創造更有效率的接球機會。