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38歲台灣女子井雲蓉19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町飯店房內，案情持續發展。日本YBS山梨放送28日報導，井女生前被投保約1.45億日圓（約新台幣3,000萬元）的旅遊保險，山梨縣警表示將持續調查，並視情況和台灣當局交換情報。這是日本警方首度被報導，對台灣檢方偵辦的「丈夫涉案」這條線作出回應。YBS報導，井雲蓉19日被發現陳屍富士河口湖町一間飯店客房內，頸部遭刀刺傷。山梨縣警以涉嫌持有菜刀、違反《銃刀法》，逮捕當時也在房內的27歲台灣籍女子楊閔涵，並調查她和命案的關聯。報導指出，台灣檢方已羈押井女的丈夫。據台灣檢方說法，井女的丈夫曾和楊嫌有聯繫，並鼓吹井女單獨赴日旅遊，還為她投保約1.45億日圓的旅遊保險。YBS也引述台灣媒體報導，井女和丈夫今年7月才結婚，她在案發前曾向記者透露，擔心丈夫會為了詐領保險金而殺害她。山梨縣警表示，將持續調查本案，並視情況和台灣當局交換情報。台南地檢署先前證實，井女的李姓丈夫涉嫌和井女虛偽結婚、鼓吹她單獨赴日，並為她投保高額保險，其中最大的兩筆旅遊平安險，保額分別為新台幣1,000萬元和2,000萬元。李男24日從日本返台時，在高雄小港機場遭到拘提，台南地院26日裁定羈押禁見，涉嫌罪名包括使公務員登載不實、共同殺人和詐欺取財未遂。台南地檢署28日表示，對於外界流傳的各種訊息「均有所掌握，將深入調查」，但因涉及偵查細節，不便透露傳訊了哪些當事人和證人。在日本方面，楊嫌19日被捕後，21日移送甲府地方檢察廳。她先前向警方供稱，和井女是在這次旅行中變熟的，「因為想找她聊聊，所以去了她的房間」，並坦承菜刀是在山梨縣外購買。YBS也訪問了當時接待楊嫌的店員，店員表示，楊嫌結帳時對店員的詢問完全沒有回應，「整個人顯得陰沉，好像在為某件事煩惱」。截至目前，日本警方仍只以持刀罪名偵辦楊嫌，還沒有以殺人罪再逮捕，也沒有公開她對殺人嫌疑的說法。隨著山梨縣警表態考慮和台灣交換情報，台日雙方的偵查進度，將成為接下來的關注焦點。案件仍在調查中，李男和楊女都尚未被起訴或判刑，在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。