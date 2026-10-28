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台北市長蔣萬安今（28）日偕妻子石舫亘接受主持人王偉忠專訪，被問到運動員的逆轉勝很精彩，蔣萬安的「原力」（Power）在哪裡？蔣則說，「不斷接觸民眾，這是他很多力量的來源」，石則說，蔣的人生裡面，其實經歷非常多次逆境，她印象深刻就是曾在美國失業，在他眼中一個沒有失敗的高材生遇到一個挑戰，但卻很沉著的接受事實，蔣也補充「我有一度領過失業救助金」。《聯合報》今日公布最新台北市長民調，蔣萬安以41%落後對手沈伯洋的45%，面對王偉忠詢問民調輸了、碰到逆境怎麼面對？蔣萬安坦言，確實碰到逆境的情況，現在的民調確實雙方很接近，接下來30天就是全力衝刺，讓支持者勇敢站出來表達，透過各項宣傳、造勢，他是現任市長，確實必須把本份做好，跟四年前選舉不一樣，他確實要調適。王偉忠則追問，蔣萬安的「原力」（Power）在哪裡，可以幫助藍營不焦慮、支持藍營，讓國民黨團結，又讓年輕人覺得他有活力願意跟他走？蔣萬安則說「不斷接觸民眾，這是我很多力量的來源」，石舫亘則說，蔣萬安的人生裡，其實經歷過非常多次逆境，這並不是第一次。石舫亘說，他印象比較深刻是蔣萬安在美國曾經失業，在她眼中，一個沒有失敗過的高材生，那時候遇到挑戰，但她看到蔣很沉著接受事實，還是照著步伐，該做什麼事就做什麼事，這是很不容易的。石舫亘說，有些人可能會慌張、放棄，但蔣萬安不管遇到什麼事，他就是會擬定計畫執行，沉著是他很大的優點。