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中華信用評等公司今（28）日公布台新新光金控及旗下子公司最新信用評等結果，雖然各公司信用評等維持原有等級，但評等展望全面改善。其中台新新光金、新光人壽及台新大安租賃的評等展望由「負向」調整為「穩定」；台新銀行及新光銀行則由「發展中」調整為「正向」。最新信用評等反映台新新光金控自2025年完成合併以來，隨著子公司陸續整合、整體營運表現漸入佳境，且集團整體信用結構趨於穩定，合併成效逐漸顯現。銀行業務方面，台新銀行與新光銀行這次評等展望同步由「發展中」調整為「正向」，為預計於2027年元旦完成合併的兩家銀行釋出正面訊號。中華信評預估，未來兩家銀行合併後，國內存款市占率預估可達5%至6%，在此情況下，中華信評評估該行在臺灣銀行中具中等系統重要性，且政府支持使其評等具調升之可能性。壽險業務方面，新光人壽評等展望由「負向」調整為「穩定」，長期財務實力評等及發行體信用評等均維持「twAA-」。中華信評指出，新光人壽受惠於合約服務邊際（CSM）釋出及良好投資績效，2026年前3季淨利達新台幣320億元，獲利表現提升、風險結構趨穩，整體財務體質逐步改善。中華信評並且預期，未來2至3年新光人壽應可憑藉品牌知名度與台新新光金控集團內部的跨售能力而維持其競爭地位。這次評等展望全面改善，對台新新光金集團合併後的營運發展具有正面意義。展望未來，台新新光金強調，將持續以穩健經營、資本管理與風險控管為基礎，推動各子公司整合與資源共享，強化跨子公司業務合作，發揮銀行、保險、證券等業務互補優勢，提升整體經營效率與競爭力，持續推進合併綜效，為股東及客戶創造長期價值。