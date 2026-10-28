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2026年日本職棒總冠軍賽（SMBC日本大賽）王者今（28）日正式誕生！福岡軟銀鷹隊在主場瑞穗PayPay巨蛋迎戰橫濱DeNA海灣之星隊，靠著第4局山本祐大擊出關鍵追平2分打點三壘安打與老將柳田悠岐的超前安打，終場以4：2逆轉擊敗DeNA，以「4勝0敗」系列賽戰績橫掃對手，強勢達成日本大賽2連霸，同時也是隊史第13度勇奪「日本一」最高殊榮！這座總冠軍是軟銀鷹隊史第13座日本大賽冠軍，成功追平西武獅隊，並列日職歷史第2多（僅次於讀賣巨人的22次）；更令人驚嘆的是，這也是軟銀鷹在近10年內所斬獲的第6座總冠軍，再度展現豪門統治力。回顧今年季後賽，軟銀鷹展現壓倒性宰制力，先是在洋聯高潮系列賽（CS）決勝輪3戰全勝橫掃日本火腿隊，隨後在日本大賽勢如破竹連下4城，寫下季後賽7連勝傲人戰績；若加上去年日本大賽自第2戰起的連勝，軟銀在日本大賽已締造跨季8連勝。執教第3年的軟銀監督小久保裕紀，賽後首度在自家主場投手丘接受全隊選手9度拋向空中慶祝，享受全場滿滿球迷的歡呼。此役軟銀推出例行賽拿下12勝1敗、防禦率2.10的20歲新星左投前田悠伍掛帥先發。前田悠伍開賽遭遇亂流，首局在保送渡會後，被DeNA強打佐野惠太逮中142公里直球，轟出右外野2分打點全壘打，讓軟銀陷入0：2落後。然而軟銀打線在第4局展開絕地反攻。正木智也選到保送後，周東佑京跑出二壘安打與盜壘，在近藤健介吞K、栗原陵矢獲得故意四壞保送後，形成2出局一二壘有人局面。關鍵時刻第5棒捕手山本祐大頂住2好球壓力，一棒將球掃向右外野邊線形成價值連城的2分打點追平三壘安打；緊接著第6棒老將柳田悠岐補上游擊強襲安打送回超前分，軟銀單局攻下3分逆轉戰局！第6局軟銀攻勢再起，周東佑京敲出一壘強襲二壘安打並靠隊友推進攻佔三壘，隨後山本祐大擊出高飛犧牲打再添保險分，個人單場包辦3分打點，將比數拉開至4比2。在投手調度方面，先發投手前田悠伍主投4.2局失2分退場後，軟銀堅強的牛棚戰力全面啟動。接替登板的鈴木豪、赫南德茲（Darwinzon Hernandez）、終結者歐蘇納（Roberto Osuna）、松本裕樹接連繳出無失分好投；第9局守護神杉山一樹登板關門，俐落抓下最後3個出局數，守住勝利。本屆日本大賽最有價值球員（MVP）由軟銀外野手正木智也奪得。正木智也在系列賽打擊率高達4成38，並在第3戰延長賽第10局敲出戲劇性的再見全壘打，累計敲出2發全壘打，成為軟銀奪冠的頭號功臣。隨著軟銀封王，太平洋聯盟在日本大賽歷史對戰勝場數累積至39勝，正式超越中央聯盟的38勝，再度確立洋聯的強大競爭力。