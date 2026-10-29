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▲優酷在二手平台販賣《嫁金釵》戲服，引發網友熱議。（圖／翻攝自微博）

由田曦薇與閆桉主演的陸劇《嫁金釵》在近日引發追劇潮，而有網友發現，優酷平台開始在二手平台販賣劇中戲服，還是原汁原味演員們穿過的戲服，一般服裝要價3萬元人民幣（約台幣14萬5千元）、婚服則是4萬元人民幣（約台幣19萬4千元），讓粉絲驚呆直呼：「買不起。」優酷平台常常會把獨播劇中演員們穿過的戲服拍賣，但近日有網友發現，優酷這次一改之前的拍賣形式，而是上架到二手平台用一口價的方式販售，一般的常服要價3萬元人民幣，而田曦薇飾演的女主角魏嬈在第2集穿的紅色婚服，則較貴要價4萬元人民幣。販售戲服的消息曝光後，也火速引發熱議，有人認為買了浪費錢，還諷刺平台太會賺，並認為價格太貴、根本買不起，「就算是孤品這價格也太高了」、「看樣子都窮瘋了。」但也有人認為用這種方式賣也不錯，「賣了挺好的，以免在不同的網劇裡被各種糟蹋，毀了對角色的濾鏡。」事實上，陸劇近年常常會把演員穿過的戲服公開拍賣，大多會在戲劇熱播期間、大結局收官後，或劇組殺青後的特定宣傳期開始拍賣，但因為曾有戲服飆到破百萬台幣，所以可能因此才讓部分劇組選擇直接一口價販售，就像這次的《嫁金釵》。