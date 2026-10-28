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中選會已進行資安事件通報 資安署：今派員協助

中選會「公職候選人財產申報系統」爆個資外洩！「台灣前進陣線」今（28）日指出，中選會上線的候選人財產申報網站中，夾帶全國1573名縣市長、議員候選人的身分證資料。數發部資通安全署表示，中選會已進行資安事件通報，同時派員協助中選會進行網站安全性檢測，進一步確認系統是否仍有相關風險。時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟及無黨籍候選人組成的「台灣前進陣線」今（28）日指出，中選會日前上線的候選人財產申報網站，網頁背景資料中夾帶全國1573名直轄市長、縣市長及議員候選人的身分證字號，包含81名縣市首長候選人及1492名議員候選人。中選會回應，初步查明是委外廠商產製公告資料時，將身分證字號載入「非公開查詢檔案」，27日已停止網站服務進行修正，並通報主管機關。資安署提到，經初步了解，該起案件是網站提供查詢服務的過程中，因程式處理及資料傳輸流程「未妥善過濾資料欄位」，導致原本非供公開查詢的身分證字號被載入相關查詢檔案，使外部人員有機會取得非公開的個人資料。相關情形涉及網站資料傳輸及存取控管。資安署強調，已於昨（27）日接獲中選會依《資通安全管理法》所進行的資安事件通報，並了解相關系統狀況及事件情形。資安署說明，中選會發現問題後，已進行相關程式修正及資料傳輸路徑調整，於今日派員協助中選會進行網站安全性檢測，進一步確認系統是否仍有相關風險，並釐清事件影響範圍及後續應改善事項。同時持續追蹤相關案處理及改善進度，協助確認相關防護措施是否完備，降低類似情形再次發生的風險。資安署提醒，政府網站在提供公開資訊查詢服務時，除了應確保民眾能取得依法公開的資訊，也應妥善管理資料存取權限，確認對外傳輸的內容符合公開範圍，避免非公開的個人資料遭外部取得。