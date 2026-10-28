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台北市長蔣萬安競選團隊今（28）日召開記者會，公布《台北施政島》等一系列互動網站，競總SI總幹事葛如鈞表示，團隊運用AI與3D技術搭建虛擬舞台，讓更多人用自己的方式分享有感的市政成果，說出對台北未來的期待。對於抄襲對手沈伯洋質疑，葛也反嗆「是競爭對手利用跟我們一樣的方法做出網頁」。但隨後遭民眾起底，該程式的原始碼竟然是複製對手、民進黨台北市長候選人沈伯洋。葛如鈞則稱，感謝開源世界，多數上架頻道是網友與 AI 共創，您提到的 2034 台也是；「我們不影響任何創作者，只是匯聚。」葛如鈞說，開源世界、阿宅互通，相互學習。感謝您造訪《安可大舞台》，雖然您是新創帳號，我們無法得知是否真是島主，但還是再次感謝，任何共創，任何開源，都是好的。沈伯洋日前敬經典桌遊《卡坦島》，推出將94項政見轉譯為 3D 遊戲的「HEART政策島」，不過有聲稱是政策島島主的網友指出，蔣萬安的AI2034台，官方敘述直接寫著，互動手感參考「puma.taipei/heart-island」，非常感謝葛如鈞與貴團隊對於政策島欣賞與借鑑，畢竟這是貴團隊一貫的行事風格，他們也瞭然於胸。蔣萬安競辦今上午公布互動網站「台北安可大舞台」，不過網友質疑和沈伯洋的「HEART政策島」類似，引發抄襲質疑。不過葛如鈞上午則反嗆搞清楚時間序，「是競選對手利用跟我們一樣的方法來做出這樣的3D測試網頁」，他說10月初就已推出「AI2033.Taipei」虛擬台北園區網站，沈伯洋團隊後來也採用類似技術組合，推出「政見卡通島」。