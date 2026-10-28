儘管自2017年來、近10年豪取6座日本一大賽冠軍，他仍認為自家球員們尚未完全發揮出他們的全部潛能，「我相信球隊還能變得更強，我們也必須以此為目標不斷前行。」

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以為日本一大賽會遭遇苦戰 沒想到橫掃奪冠

DeNA曾以3連勝橫掃阪神晉級，我當時覺得這會是一場苦戰。雖然比賽過程十分膠著，但我們在後半段表現出色。從第6局開始，我們打出屬於軟銀風格的比賽。勝利女神顯然更眷顧我們。

2年前曾被DeNA逆轉 王貞治：扳回一城真是太好了

當時明明先贏兩場，結果還沒回過神來，局勢就急轉直下。前年那次真的很不甘心。從這個意義上說，這次能扳回一城真是太好了。

近10年豪取6冠 王貞治仍勉勵選手：絕對還有進步空間

球員們尚未完全發揮出他們的全部潛能。我相信球隊還能變得更強，我們也必須以此為目標不斷前行。

日本一大賽，王者福岡軟銀鷹今（28）日4：2逆轉擊敗橫濱DeNA，以4連勝不敗戰績，連續2年、隊史第13次奪得日本一總冠軍，賽後軟銀鷹會長王貞治笑說，球隊打出屬於軟銀鷹風格的比賽。回顧本輪系列賽，王貞治笑說，「「特別是投手陣容，無論是先發還是後援都表現得非常頑強，即便丟分，也能將失分控制在最低限度。」王貞治補充道，「從這一點來看，無論是投手還是打者，大家都真的非常努力。」打線方面，正木智也敲出2轟榮獲日本一大賽MVP。 「雖然我們的中心打線沒能打出全壘打，但正木智也在關鍵時刻挺身而出。勝負變幻莫測、很難預料，但隨著比賽進行，我們逐漸掌握氣勢，將比賽節奏完全掌控在自己手中。」2年前，軟銀也曾面對DeNA，當時在取得2連勝後遭遇4連敗，最後痛失冠軍。王貞治也提到，「軟銀於2017到2020年闖造4連霸偉業，再加上近2年奪冠，等於最近10年中拿到6座日本一大賽冠軍，成為日職近代最強球隊，但王貞治仍認為，從比賽內容來看，球隊絕對還有進步空間。「「球員們的自信心逐年增強，陣容厚度也在不斷提升。我想，球員們接下來會面臨嚴峻的考驗。」王貞治最後補充道，「雖然大家現在沉浸在喜悅之中，但到了明天，恐怕又會有球員開始感到緊張不安了。若非如此，便無法實現永久的勝利。我希望將球隊打造成一支，在明年、以後，都都維持高勝率的贏球模式。」