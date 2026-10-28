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選戰正式進入倒數30天，台北市長蔣萬安力拚連任，今（28）日合體太太石舫亘，第一場就獻給媒體人王偉忠的專訪。被問到蔣萬安哪項政績最值得她愛？石舫亘靦腆的說「太多囉」，隨後表示，對輝達的事情最有感，「還好在美國有交到一些很好的朋友」才成功聯繫上輝達創辦人黃仁勳，讓推進速度非常快速，讓她覺得非常的光榮。輝達落腳台北案一度因北士科土地爭議，讓案子一度卡關，還好最後北市府與新光人壽在2025年11月正式達成合意解約協議，成功收回T17、T18的土地。不過，在等待過程中，各縣市政府積極向輝達招手，讓北市府確實面臨極大的壓力。石舫亘透露，當時蔣萬安非常焦慮，擔心輝達的首選若不是台北該怎麼辦？但還好在美國有交到很好的朋友，剛好他那時在輝達上班，才跟黃仁勳直接聯繫上。石舫亘說，她也是科技人，輝達案讓她感到非常光榮。在這過程當中，她也看到這解決問題的領導能力是不一樣的，執行力是一件事情。若沒找到合適的人去做談判，像蔣萬安能領導這麼多人，所謂的海納百川、不同專長的人都願意來推進不同的案子，他知道什麼狀況要拜託那些朋友來幫忙。還有他也很備受照顧，所以在這三年多內，能做出一些不可能卻能很快達成的一些事情。