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台北市長蔣萬安今（28）日帶著妻子石舫亘登上王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了》，夫妻倆在節目中暢談許多爭議事件，包括長子蔣得立赴美交換遭到攻擊一事，蔣萬安回家還因此偷哭，王偉忠問他當時會不會覺得對不起兒子，蔣萬安則說，孩子一直都是靠自己努力，被質疑時心裡肯定不好受。王偉忠訪問開頭就破題，說到蔣萬安目前民調落後，邀請老婆石舫亘加入輔選，蔣萬安指出，過去幾次選舉，最後階段都會請老婆出來幫忙，「她有個優勢，她台語非常好，跟民眾講話很快可以吸引民眾目光。」蔣萬安形容太太不只是好友，也是靈魂伴侶，能聽他吐苦水，平常行程很忙，可能沒時間看網路新聞，都是靠太太告訴他現在網路在討論什麼，石舫亘也說，的確有幾次看到蔣萬安失落的樣子。提到蔣萬安脆弱的一面，石舫亘回憶，就是上次兒子蔣得立因為到美國交換學生一事遭到攻擊，「他其實比小孩還要...就沒有人的時候（哭了）。」王偉忠直接問，「你會不會覺得對不起孩子？」蔣萬安分享當時的心境，因為孩子很認真，對任何事情都是單純的想嘗試看看，「不管是參加比賽，他都告訴我們他想試試看，我們當然覺得很好，沒有好成績也沒關係，至少去嘗試，那後來卻有很多對於他的一些不實的指控，開始講說他的會考是不是加分啊，那我覺得，我相信他的情緒會受影響。」王偉忠則說，孩子有時候不是我們想像那麼脆弱，或許還會反過來安慰大人。面對AI發展快速，蔣萬安提出「松機遷建」議題，計畫將松山機場及周邊約300公頃土地改建為「台北AI園區」，引發政界、交通、國防等領域的討論，行政院認為需要花20年才能解決，但蔣萬安強調，開始的第一天最重要，如果沒有開始，就永遠不會有完成的那天，中央不想解決會找一百個理由，但他也會堅持推進。