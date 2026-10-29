我是廣告 請繼續往下閱讀

布魯克林籃網隊近期原本迎來千載難逢的補強契機，有望透過交易迎來波士頓塞爾提克隊前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown），然而這筆重磅重組計畫卻在最後關頭遭到籃網制服組斷然喊停。根據《紐約郵報》資深記者路易斯（Brian Lewis）最新披露，交易告吹的主因完全與綠衫軍的要價無關，而是籃網老闆蔡崇信與管理層極力避免重蹈「厄文事件」的覆轍；由於布朗過去曾在厄文（Kyrie Irving）爆發反猶言論爭議時公開護航，更曾公開質疑蔡崇信的商業背景，使得蔡崇信與管理層心存芥蒂，最終親手關閉了交易大門。《紐約郵報》報導指出，塞爾提克不僅主動向籃網兜售布朗，這位前總決賽MVP本人也非常願意加盟布魯克林。然而，真正讓談判告吹的是籃網球團的態度，知情人士透露，籃網並非無法負擔波士頓開出的籌碼條件，而是球團內部高度戒備，深怕引進布朗後會引發「另一起厄文式風暴」。布朗與厄文私交甚篤。回顧厄文於2019年至2023年效力籃網期間，曾因拒絕接種新冠疫苗無法出賽、在社群轉發爭議言論遭球團停賽，最終鬧出逼宮交易等一連串內部風暴，重創球隊形象。在厄文遭禁賽期間，布朗曾公開挺身為其辯護，甚至直接將矛頭對準籃網老闆蔡崇信，痛批蔡崇信對厄文的批評「令人震驚且擔憂」，隨後更公開質疑蔡崇信在海外的商業利益關係，直言老闆本身也應該被嚴格檢視與究責。美媒分析，布朗當年直接點名蔡崇信商業關係的尖銳言論，無疑是這筆交易徹底告吹的最大導火線。回顧當年厄文掀起的政治與言論爭議，不僅讓巴克萊中心場外爆發大規模抗議，更直接導致杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）與厄文的「三巨頭」盛世徹底分崩離析，至今仍讓籃網高層餘悸猶存。即便布朗在場上的防守拚勁與得分爆發力無庸置疑，但蔡崇信與制服組顯然不願承擔任何引進強烈個人意識球星的潛在風險，寧可放棄全明星級戰力，也要徹底杜絕休息室與場外的爭端隱患。外媒評論指出，籃網此舉恐是重建路上的一大決策失誤。目前籃網陣中雖有小波特（Michael Porter Jr.）與藍道（Julius Randle），但兩人充其量只是過渡期戰力，並非球隊長遠基石；新秀德敏（Egor Demin）與小麥凱爾布朗（Mikel Brown Jr.）亦尚未展現絕對接班實力。原本籃網若願意送出小波特外加2張首輪選秀籤，便極有機會擊敗費城76人隊等競爭對手，以相對低廉的代價迎來正值巔峰期的布朗。然而，因為昔日聲援厄文的恩怨與言論摩擦，蔡崇信與管理層最終選擇關上大門，讓這筆本可徹底改變布魯克林命運的重磅交易化為泡影。