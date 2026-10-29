中央氣象署表示，今（29）日東北季風減弱，各地白天回暖，但清晨受輻射冷卻影響，空曠及近山區低溫17度；周五（10月31日）新一波東北季風再度增強，北部、宜蘭降雨增加，下周一、下周二（11月2日至11月3日）還有另一波東北季風接力，至於煙花颱風，預計周日抵達日本南方海面後北轉，雖不直接影響台灣，北部、東半部沿海仍須慎防長浪。
今天天氣：早晚溫差大 白天東北季風減弱
10月29日今天的天氣，氣象署指出，東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，水氣減少，僅基隆北海岸及東半部有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
白天北台灣及花東高溫回升，約27至28度，台東及中南部約28至30度，夜晚清晨各地低溫約20至23度，中南部地區早出晚歸請留意溫差，適時增減衣物以免著涼。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東北季風再襲 桃園以北有雨
10月30日明天的天氣，氣象署說明，東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：煙花颱風大轉彎 對台無影響
氣象署提到，未來一周都是東北季風主導天氣，東北季風影響時，北台灣白天高溫落在26至27度，東北季風減弱時，則回升到28至29度，中南部則依舊有28至30度，各地早晚低溫24至25度，清晨輻射冷卻可能出現20度以下低溫。
煙花颱風方面，王品翔提及，未來將穩定朝西北西方向移動，並於周日抵達日本南方海面後開始北轉，雖然颱風中心不會對台灣帶來風雨影響，但北轉過程中可能帶來顯著長浪，提醒北部與東半部沿海活動民眾務必提高警覺，切勿輕忽長浪威脅。
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10月29日今天的天氣，氣象署指出，東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，水氣減少，僅基隆北海岸及東半部有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
白天北台灣及花東高溫回升，約27至28度，台東及中南部約28至30度，夜晚清晨各地低溫約20至23度，中南部地區早出晚歸請留意溫差，適時增減衣物以免著涼。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東北季風再襲 桃園以北有雨
10月30日明天的天氣，氣象署說明，東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署提到，未來一周都是東北季風主導天氣，東北季風影響時，北台灣白天高溫落在26至27度，東北季風減弱時，則回升到28至29度，中南部則依舊有28至30度，各地早晚低溫24至25度，清晨輻射冷卻可能出現20度以下低溫。
煙花颱風方面，王品翔提及，未來將穩定朝西北西方向移動，並於周日抵達日本南方海面後開始北轉，雖然颱風中心不會對台灣帶來風雨影響，但北轉過程中可能帶來顯著長浪，提醒北部與東半部沿海活動民眾務必提高警覺，切勿輕忽長浪威脅。