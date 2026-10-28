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部分機型更新後耗電加劇！果粉體感續航下降3成

▲ iOS 27.2正式版更新，除了新增多項功能，也針對系統安全性進行修補。（示意圖／記者葉政勳攝 ,2026.09.18)

AirTag地址顯示異常！升級iOS 27.2仍未改善

▲「尋找」功能的地址顯示異常也讓不少果粉感到困擾。有使用者表示，從iOS 27推出後，AirTag在「尋找」App中便出現無法直接顯示完整地址的問題。（圖／蘋果官網）

iPhone 12 mini傳Face ID故障！FaceTime鎖屏也出問題

特別耗電的狀況會持續多久？

蘋果於10月27日推出iOS 27.2正式版更新，除了新增多項功能，也針對系統安全性進行修補。不過，更新推出後，部分果粉陸續在論壇回報使用問題，包括手機耗電加劇，體感上續航下降約3成。此外還有AirTag無法正常顯示地址，甚至有iPhone 12 mini使用者表示，升級後Face ID無法使用，相關災情引發討論。續航表現是此次更新引發討論的焦點之一，有使用iPhone 15 Pro的果粉，在更新後出現耗電加快的情況，也有人指出，iPhone 15 Pro Max雖然操作起來更順暢，待機耗電量卻有所增加，懷疑系統仍在背景執行作業。此外，也有使用者認為，從iOS 26升級至iOS 27後，手機續航力明顯下降，不少果粉表示，體感上電池的續航力下降約3成，實際使用流暢度也無明顯改善。不過，耗電情況並非所有機型都相同，也有部分使用者回報更新後續航有所改善。由於系統更新後可能需要一段時間完成照片索引等背景作業，目前仍難以單憑個別留言判定耗電增加的原因。除了續航問題，「尋找」功能的地址顯示異常也讓不少果粉感到困擾。有使用者表示，從iOS 27推出後，AirTag在「尋找」App中便出現無法直接顯示完整地址的問題，即使更新至iOS 27.2，相關情況仍未改善。部分用戶指出，必須進一步點入裝置資訊，才能看到部分地址內容，但有時仍只顯示路名，缺少門牌號碼。也有人表示，這項問題在iOS 26時並未發生，升級至iOS 27後才開始出現。硬體功能異常方面，有網友回報，iPhone 12 mini更新至iOS 27.2後，Face ID便無法正常使用。至於是否與系統更新存在直接關聯，目前仍有待進一步確認。另外，一名iPhone 18 Pro使用者表示，更新後使用FaceTime通話時，按下電源鍵雖然會聽到鎖定螢幕的提示音，但螢幕卻沒有關閉，導致手機無法正常進入鎖定畫面。其他尚待確認的問題還包括語音輸入標點符號異常、注音輸入時反覆出現注音符號，以及自動亮度調整不正常等。過去蘋果公司就表示，每當iPhone更新版本之後，內部會啟動大規模的資料整理程序。這包括重新索引照片、文件以供搜尋功能使用，以及大量下載新資源。蘋果指出，這種因為更新系統在背景龐大運算導致的發熱與耗電是暫時的，完整恢復期如下：此外，蘋果也給予幾種實用的解決方案來減輕手機負擔，包括「關閉非必要後台更新」、「限制動態島」、「開啟低電量模式和最佳化電池充電」、「重設網路設定」、「電池校準」和「透過『電池用量分析』功能檢查耗電較大的應用程式」，若仍無法改善耗電過快，可攜帶設備前往Apple Store檢查電池。