我是廣告 請繼續往下閱讀

列車追撞罹難人數迅速增加

為何會發生列車追撞事故？

▲西班牙高速列車追撞事故，造成至少64人罹難，高處空拍畫面相當驚悚。（圖／路透社／達志影像）

鐵軌刺穿列車車廂

西班牙中部托雷多省28日上午發生高鐵列車追撞事故，導致一列列車的兩節車廂脫軌且嚴重變形，目前已造成至少 64 人罹難。這起事故成為西班牙自 2013 年以來最嚴重的鐵路交通事故，這兩列火車上共有超過 500 名乘客，官方初步調查後，稍早公布事故原因。根據路透報導，西班牙總理桑契斯（Pedro Sánchez）表示，他對這起嚴重火車事故感到非常震驚，目前正與交通部部長保持密切聯繫。卡斯提亞-拉曼查（Castilla-La Mancha）自治區主席艾米利亞諾（Emiliano García-Page）表示，緊急救援人員仍在列車殘骸中搜尋受困者，並警告罹難人數可能還會上升。所有可動用的緊急救護與醫療資源均已動員投入，鄰近地區也已主動提供協助。他進一步說明，約有 30 人因輕傷接受治療，約 50 人傷勢程度不一，另有少數傷者情況危急。他指出，根據自治區當局掌握的最新資訊，西班牙國家鐵路公司（Renfe）列車上已有 24 人確認罹難，民營鐵路公司 Iryo 列車上則有 6 人喪生；不過搜救人員目前尚未能完全進入受損最嚴重的車廂。不幸的是，預計死亡人數還會增加。該自治區政府最新證實，罹難人數現已攀升至 64 人。路透引述一名聽取過事故簡報的知情人士說法提到，當時民營公司 Iryo 營運的特快列車因號誌故障，依據鐵路基礎設施管理公司 Adif 的指示，在托雷多（Toledo）附近的軌道上停駛，隨後遭國營鐵路公司 Renfe 的高鐵列車撞上。BBC則指出，兩段經過核實的影片顯示，從鐵軌兩側拍攝的畫面可見，證實彎曲的鐵軌穿過了一節印有西班牙國家鐵路公司高速列車 Renfe AVE 標誌的車廂。從車頂突破，向外延伸了大約十公尺。從 Renfe 列車另一側的鐵軌上拍攝的其他畫面顯示，彎曲的鐵軌似乎穿過了其中一節車廂。西班牙衛生部長賈西亞（Mónica García）隨後發布更多訊息。她在社群平台 X 上發文表示，為因應鐵路事故的救援需求，目前急需民眾踴躍捐血，並在貼文中指引民眾前往最近的捐血站。