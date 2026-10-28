但回顧徐若熙日職菜鳥年表現，歷經風光、傷勢與淚崩低潮，日職菜鳥年有如坐了一趟雲霄飛車。

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徐若熙風光加盟軟銀 開季不久就慘遭震撼教育

重返戰場連續好投 卻又遇到傷勢來襲

展望明年球季 健康仍是最大關鍵

福岡軟銀鷹台灣強投徐若熙，今年隨隊拿下日本一大賽冠軍，但從季後賽高潮系列賽到日本大賽都有被列入40人名單與出賽登錄名單的他，到10月28日日本大賽結束，都沒有留下出賽紀錄。雖然繼2023年率領味全龍奪冠後，職業生涯再添一座冠軍，還是難能可貴的日本一冠軍，徐若熙去年中職投出風光一季後，休賽季以3年總額15億日幣超大型合約加盟剛奪冠的福岡軟銀鷹，還直接擠進開季名單，生涯首場先發面對樂天金鷲，就以6局6K無失分好表現奪下首勝，賽後還獲選為單場MVP，吸引眾多日媒報導。想不到生涯第3場先發，徐若熙就遭遇亂流，面對西武獅苦撐1.2局被狂敲2轟、慘失7分退場，下一戰交手西武獅，更在4局中被狂打14支安打，慘丟7分，在場邊被拍到淚崩畫面，隨後就被下放二軍調整。徐若熙5月中旬回歸，對廣島鯉魚以6局無失分好表現奪下第2勝，6月初再對橫濱DeNA繳出優質好投，還首度站上打擊區打擊，好不容易找回手感，後續又受到傷勢困擾下到二軍，於7月15日接受內視鏡手術，治療右側第5腰椎薦椎間椎間盤突出。儘管一路走來顛簸，但徐若熙復健進展神速，原本被評估球季報銷的他，10月1日就傷癒重返一軍，並在對戰樂天金鷲時登板中繼，最快球速飆到157公里。日職首年，徐若熙出賽8場、包含6場先發，繳出2勝3敗成績，投球局數33.2局中送出31次三振，防禦率4.81。展望明年球季，徐若熙除了要避免又被對手情蒐、掌握投球資訊外，最重要的仍是保持健康，他過往在中職傷病史豐富，轉戰日職賽場，在約10天中獲得1場先發情況下，得保持健康，才有機會在競爭激烈的軟銀先發輪值中，搶下一席之地。