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美股本周展現出強勁反彈力道，今（28日）早盤持續上揚，記憶體族群全面回神噴出，SK海力士ADR狂飆10%，美光股價也收復10月以來的大半跌勢。美股主要指數週三早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數小漲41點；那斯達克指數漲65點；標普500指數小漲20點；費城半導體指數上揚77點。個股部分，記憶體族群表現最為搶眼，SK海力士ADR股價狂飆10%、美光勁揚5%，股價回到975美元，收復10月以來一半的跌幅；SanDisk同樣上揚5%。根據CNBC報導，美國聯準會（Fed）週三即將公布的利率決策預計不會有太多懸念。市場普遍預期，即便通膨率仍遠高於目標水準，本次仍將按兵不動。根據芝商所（CME Group）的 FedWatch 工具顯示，市場定價反映出負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC），在 9 月升息 1 碼（0.25 個百分點）後緊接著再次升息的機率低於 10%。若此市場情緒預測無誤，聯準會基準利率將維持在 3.75% 至 4% 的區間，投資人的焦點也將轉向聯準會主席華許（Kevin Warsh），以及他選擇在會後記者會上釋出的任何線索。交易員預期，聯準會在 10 月暫停升息後，將於 12 月的下一次例會重啟升息步伐。由於本次會議不會更新利率預測「點陣圖」或經濟預測摘要（SEP），外界能取得關於官員對當前經濟局勢與未來貨幣政策路徑看法的具體細節將較為有限。部分觀察人士確實認為，維持利率不變的決策可能會面臨反對票。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）與達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）皆為潛在的反對票人選，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）也可能會是；這幾位官員在 7 月時均投票反對暫停升息。聯準會此項決策公布之際，距離決定國會權力版圖的關鍵期中選舉已不到一週。儘管聯準會官員堅稱政治考量不會介入決策，但部分經濟學家推測，決策官員傾向在如此接近大選之際避免調升利率。高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家認為，密切關注聯準會動向的投資人若期待華許透露重大訊息，恐怕會大失所望。該機構分析，聯準會已決定採取「隔次會議升息」的節奏，而向來不願提供政策前瞻指引的華許，也不太可能提出太多新見解。高盛經濟學家梅里克爾（David Mericle）在報告中指出：「我們預期記者會不會釋出重大的新訊息。市場對隔次會議升息的顯著支持，意味著在年底前要偏離該計畫的門檻極高，這應該會在現階段限制聯準會對外溝通所帶來的影響。」梅里克爾補充表示，「此外，即便 FOMC 未來決定改變方針並打算向市場傳達此意向，華許在 9 月記者會上未曾暗示放緩步調的作法，顯示他可能更傾向再次將對外溝通的工作留給其他人。」