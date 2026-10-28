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▲Roma分享參加偶像徵選的照片，身材被大讚可愛。（圖／翻攝自X@odebu_roma）

日本偶像團體徵選活動「我是胖子宣言徵選（私、おデブ宣言オーディション）」在日前舉行，共吸引14名候選人參與，其中一名身高148公分、體重132公斤的候選人「ろま（Roma）」，穿著迷你裙大方登台，她還發文幽默自嘲：「膝蓋不見了。」火速讓她爆紅，直接被封為「異次元body」。Roma近日因分享參加偶像徵選活動的照片而引發熱議，只見照片中，她穿著白色長袖，搭配藍色迷你裙與白色球鞋，披著長直髮大方登台跳舞，火速引發熱議，還被封為「異次元body」。Roma則在文中幽默自嘲：「你可能難以置信，但這真的是我的真實身材（148cm/132kg），不是AI生成的，我的膝蓋不見了。」Roma大方自信的態度，也引發大批網友稱讚，「豐滿的腿跟肚子，妳真可愛！」、「妳的比例真的超可愛」、「這身材真的很可愛欸」、「我喜歡她的自信，好可愛。」「我是胖子宣言徵選」活動是日本的一場獨特偶像團體選拔活動，主打「即使曾被人稱為胖子，這段經歷也能成為你的魅力」，打破外界對身材的刻板印象。這次活動共有14名候選人參與，總體重超過1273公斤，平均BMI超過36.2，獨特活動吸引外界討論。