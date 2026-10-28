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▲「寳實二代」以「Urban Villa 城市隱森」為核心定位，延續一代城市度假的生活理念，進一步打造渡假村中更高階、靜謐的私密居所。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.28）

南台灣品牌建商國城建設插旗台南東區平實特區的大型公辦都更案「國城寳實」，全新二期「寳實二代」今(28)日正式公開。潛銷30天成交102戶，刷新一期單月銷售紀錄，單坪最高達68.9萬元。國城建設同步宣布台南店面「三年免租金」計畫，並規劃布局米其林餐廳，從住宅開發延伸至街區經營，打造結合居住、商業與餐飲的生活圈。國城建設集團創辦人洪平森表示，「寳實二代」開始潛銷起算，30天成交102戶，打破一期單月94戶銷售紀錄，更以每坪單價68.9萬元的佳績，創下2026預售屋單價王。隨著「寳實二代」公開，國城建設同步宣布台南店面「三年免租金」計畫，借鏡日本都市更新重視街區規劃與長期經營的思維，減輕特色店家創業初期的租金負擔，吸引經營者投入產品、服務與空間。此外，國城建設也揭示在台南布局米其林餐廳的規劃。「寳實二代」集結9大設計團隊，邀請操刀藍瓶咖啡空間的室內設計師，打造其在台首個住宅作品，並整合建築、景觀與室內等跨國團隊，透過材質、光線與空間尺度的細膩安排，串聯建築外觀、戶外綠意與居住空間，為平實特區勾勒兼具舒適與質感的生活樣貌。國城建設期望透過住宅、店面與餐飲的串聯，從蓋好房子走向經營好生活，讓「從好工作，回到好生活」的品牌期待逐步落實於台南日常。「寳實二代」坐落台南東區平實特區核心，鄰近南紡購物中心商圈與成大生活圈，匯聚購物、餐飲與人文生活機能，兼具東光國小、復興國中的學區優勢，串聯成大周邊的人文學術氛圍，交通方面，享有小東路首排、串接大灣交流道，20分鐘直達南科，基地距平實轉運站約250公尺。更難得的是，寳實二代直面7公頃平實公園第一排，擁有開闊綠意視野與寬闊棟距。在產品規劃上，「寳實二代」以「Urban Villa 城市隱森」為核心定位，延續一代城市度假的生活理念，進一步打造渡假村中更高階、靜謐的私密居所，透過社區動線分流、建築退縮形成的緩衝，以及公私領域的清楚劃分，讓住戶共享一代豐富多元的休閒公設，同時保有二代安定、低干擾的起居氛圍。搭配南北坐向配置，兼顧自然採光與通風，將公園首排的環境條件轉化為居住舒適度。每層僅規劃4至6戶，並結合低公設比，讓生活既有度假的從容，也保有獨處的餘裕。