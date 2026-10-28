今彩539第115000261期今（28）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出1注，800萬元獎落新北市，貳獎部分則開出188注，每注中獎獎金2萬元。

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10月28日今彩539頭獎開出彩券行

新北市新店區中正路282之6號－金鑽金彩券行

▲本期今彩539的頭獎開出1注，800萬元獎落新北市，貳獎部分則開出188注，每注中獎獎金2萬元。（示意圖／NOWnews資料照）
▲本期今彩539的頭獎開出1注，800萬元獎落新北市，貳獎部分則開出188注，每注中獎獎金2萬元。（示意圖／NOWnews資料照）
🟡10月28日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼

今彩539：06、11、13、19、35。
39樂合彩：06、11、13、19、35。

3星彩：474。
4星彩：4580。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...