我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陽岱鋼2016年與大谷翔平共同效力日本火腿，球隊從0勝2敗落後逆轉廣島鯉魚，奪下日本一。（圖／翻攝自YouTube）

2026年日本職棒（NPB）日本大賽今（28）日落幕，福岡軟銀鷹在G4以4：2擊敗橫濱DeNA，系列賽4勝0敗封王，完成日本一二連霸，拿下隊史第13座總冠軍。台灣強投徐若熙今年旅日首季，雖然未在日本大賽登板，但成為軟銀封王陣容的一員。回顧台灣旅日棒球史，郭泰源、張誌家、陽岱鋼等球員都曾參與日本一冠軍球隊，其中郭泰源球員時期更曾隨西武獅6度稱霸。台灣旅日球員當中，日本一奪冠經歷最具代表性、且至今難以被超越的，當屬「東方特快車」郭泰源。1985年高薪加盟西武獅的郭泰源，隨即成為「西武黃金王朝」的絕對王牌。他經歷了球隊在1986年至1988年、1990年至1992年的兩度「三連霸」盛世，球員生涯便瘋狂累積了6座日本一總冠軍。其中最耀眼的里程碑在1991年，郭泰源整季狂奪15勝、防禦率2.59，一舉獲選為太平洋聯盟年度MVP。無論是例行賽還是頂峰對決，他那動輒超過150公里的剛猛速球與銳利滑球，都是西武打倒中央聯盟豪門的致勝武器。不僅如此，郭泰源的冠軍命格還延續到了執教生涯。2014年他受邀擔任福岡軟銀鷹隊的投手教練，成功打造出堅不可摧的投手鐵牛陣，當年軟銀在總冠軍賽擊敗阪神虎封王，也讓郭泰源留下了以「教練身分」摘下日本一的珍貴履歷，生涯總計抱回7枚冠軍戒指。2004年的日本大賽，是西武獅與中日龍血戰7場的經典戰役。西武最終以4勝3敗擊敗中日，奪下相隔12年的日本一總冠軍，而台灣「天才投手」張誌家正是這場戰役的參與者。當年的張誌家承接了西武黃金世代的投手火炬，並在關鍵的第四戰（G4）扛下先發重任。面對中日龍打線，張誌家展現了其招牌的變速球，可惜受限於對手針對性的策略與自身體能波動，最終主投3.1局被敲出5支安打、失掉5分，無奈承擔敗投。雖然該場比賽的表現未盡理想，但張誌家在例行賽的貢獻不容抹滅，該賽季投出9勝8敗。隨後西武靠著強大的團隊戰力成功逆轉奪冠，也讓張誌家在旅日生涯中，高舉了這座得來不易的「日本一」金盃。值得一提的是，當時同樣效力西武的另一位台灣名投許銘傑，但並未被列入日本大賽的官方正式出場資格名單中。近年最讓台灣球迷熱血沸騰的日本大賽，莫過於2016年北海道日本火腿鬥士隊的封王奇蹟。當年日本火腿在決賽遭遇中央聯盟冠軍廣島東洋鯉魚，開局就慘吞2連敗，陷入絕境。然而，這支擁有大谷翔平、中田翔，以及台灣明星外野手陽岱鋼的主力陣容並未放棄，隨後以秋風掃落葉之姿連贏4場，完成驚天大逆轉。陽岱鋼在該年季後賽頻頻以招牌的「鋼鐵防守」鎮守外野，多次在外野上演美技接殺，澆熄廣島隊的反撲氣焰。這座日本一總冠軍，不僅是陽岱鋼效力日本火腿隊11年來的最高榮耀，更是他隔年轉戰讀賣巨人隊之前，留給北海道球迷最完美的告別禮物。從郭泰源見證西武黃金王朝、張誌家親自登板參與冠軍戰，到陽岱鋼與大谷翔平攜手完成逆轉封王，台灣球員過去在日本職棒最高舞台留下不少經典回憶。如今徐若熙旅日首年便隨軟銀鷹奪下日本一，雖然尚未在冠軍系列賽登板，仍為台灣旅日棒球史增添新的一頁。