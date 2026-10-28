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▲篠崎泫曬出穿比基尼的辣照，狂吸萬人按讚。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

女星篠崎泫擁有甜美外型與火辣好身材，她也經常透過社群分享工作及生活點滴。而今（28）日她曬出一系列比基尼辣照，解放超狂事業線，其中一張由上往下的邪惡視角，更是辣翻大批粉絲，篠崎泫還在文中甜喊：「我抓住了夏天的尾巴。」篠崎泫在今日於社群曬出多張美照，只見她穿著紫色比基尼，配上天藍色運動褲，頭髮綁成包包頭、戴著一頂同色系棒球帽，露出招牌甜美微笑的看向鏡頭，罕見解放超狂事業線，其中一張還是由上往下拍的超邪惡視角，瞬間辣翻大批粉絲。篠崎泫則在文中甜喊：「我抓住了夏天的尾巴。」篠崎泫的美照，也在短短1小時，就吸引萬人按讚朝聖，粉絲紛紛大讚：「好美身材好好，難得的大尺度」、「這實在是太火辣了，這個視角很會抓」、「肉肉都長在對的地方。」篠崎泫日前曬出一則跳舞影片，遭質疑臉蛋有進廠維修，讓她滿臉問號，表示除了妝感和平時不同之外，另一個原因可能是這支舞蹈必須「大右臉」，偏偏她一直認為自己的左右臉差異很大，平時拍照及錄影也極少露出右臉。篠崎泫也坦承目前唯一接受的醫美療程，只有每年施打電波與音波作為保養，認為靠化妝便能修飾許多地方，沒有整形的必要。