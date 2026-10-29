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在長人林立的NBA世界中，身高僅5呎3吋（約160公分）的傳奇「小巨人」波古斯（Muggsy Bogues），用無懈可擊的速度與防守征服了巨人國度。夏洛特黃蜂隊官方正式宣布，將於2027年2月11日主場迎戰密爾瓦基公鹿隊的比賽中場休息時間，為波古斯的「1號」球衣舉行榮退儀式，使他成為黃蜂隊史第3位獲得退休背號殊榮的傳奇球星。消息曝光後，兒時在黃蜂隊休息室看著他打球長大的金州勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry），也第一時間公開致敬發聲：「是的，這世界上只有一個波古斯，恭喜前輩！」黃蜂球團今日在社群平台分享了一段極具巧思的感人短片。球團日前假借邀請波古斯參與青少年籃球推廣活動的拍攝錄影，正當波古斯專注朗讀提詞機上的文稿時，螢幕上突然跳出球團宣布將為其退休球衣的驚喜公告，讓這位征戰沙場多年的硬漢名宿當場驚喜萬分。波古斯透過球團聲明表達誠摯謝意，向球隊共同主席許納爾（Rick Schnall）、普洛特金（Gabe Plotkin）以及昔日教練、隊友與夏洛特球迷致敬：「夏洛特這麼多年來一直是我的家，黃蜂球迷對我傾注的支持就是我的一切。能與菲爾斯（Bobby Phills）以及老柯瑞（Dell Curry）的名字並列懸掛在球場上空，是一份難以置信的莫大榮耀。我已經迫不及待要在那個夜晚與家人，以及從一開始就陪伴著我們的忠實球迷共同分享這份感動。」身為1987年首輪第12順位新秀，波古斯在隔年透過擴編選秀加入剛成軍的黃蜂隊，隨後在夏洛特效力長達9個半賽季，不僅3度率隊闖進季後賽，更長年擔任這支90年代人氣勁旅的先發進攻發動機。波古斯也是黃蜂隊史助攻榜、抄截榜與出賽時間的歷史領先者，他在退役後自2014年起持續擔任球隊親善大使。在此之前，黃蜂隊史僅有2件退休球衣，分別是因車禍不幸喪生的菲爾斯（13號）以及波古斯昔日的黃金射手搭檔、現役巨星柯瑞的父親老柯瑞（30號）。如今波古斯的1號戰袍即將高掛，為其跨越身材限制的偉大生涯畫下最完美的歷史註腳。這項榮耀也迅速引起NBA巨星柯瑞的熱烈迴響。柯瑞的父親老柯瑞曾於1988年至1998年長年效力黃蜂，這讓童年時期的柯瑞幾乎是在黃蜂主場休息室裡看著波古斯打球長大，對這位身高僅160公分卻能翻江倒海的後場傳奇懷抱無比崇敬。柯瑞第一時間轉發影片並寫道：「是的先生，這世界上只有一個波古斯，衷心恭喜！」波古斯生涯累計出戰889場例行賽，繳出場均7.7分、2.6籃板、7.6助攻與1.6抄截的頂級控衛成績單，如今即將迎來球衣退休的最高榮譽，再度向全世界證明了「在籃球場上，心臟與熱情永遠比身高更強大」。