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▲浪花男子的《ND⁵》演唱會總計舉辦45場，總計動員46.8萬名觀眾。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）

第一幕：3000顆氣球從天而降 浪花男子把場館變慶生派對

第二幕：主舞台突然變工地 浪花男子搭雲梯升到10公尺高空

第三幕：連喝水都有專屬環節 1.1萬人跟著浪花男子一起乾杯

第四幕：5名記者突然上台！浪花男子把演唱會變成公開記者會

第五幕：道枝駿佑彈吉他、7人大玩魔術「瞬間移動」 華麗機關沒停過

▲三麗鷗「四大天王」Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗及酷洛米都驚喜現身浪花男子千葉演唱會。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）

第六幕：三麗鷗驚喜登場、唱完還有二次安可

最後一幕：回顧過去點滴 台北小巨蛋畫面也出現

📌浪花男子《ND⁵》2026巡迴演唱會10/28歌單

Celebrate



ND Time



Viva Viva Carnival!!



初心LOVE



Black Nightmare





a. Circus Night





b. LAI-LA-LA





c. 2 Faced





d. Live in the moment





e. F.L.E.X.





f. Shall we…?





ビーマイベイベー



Gimme The Day



ズッキュン・ザ・ムービー



ドン！ドン！やったるで！



HARD WORK





Little Magic



僕がカワイくて君がカワイくて



勇気100%



Doki it



Because I just love you



Message





a. いつも





b. 夜空ノムコウ（SMAP歌曲）





Wonder



Hide and Seek



アシンメトリー





a. ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-





b. Dreamin' Dreamin'





c. I Wish





d. Make Up Day





e. ハッピーサプライズ





f. Timeless Love





g. サチアレ





僕がカワイくて君がカワイくて



スキスギ



なないろ day by day



初心Letter





▲浪花男子將於12月31日展開《ND⁵+》新巡演，不過這次尚未公布亞洲巡演場次。（圖／STARTO ENTERTAINMENT、大鴻藝術BIG ART）

日本星達拓娛樂（前傑尼斯）的演唱會有一種本事，就是連坐在最遠看台的粉絲，都能感覺偶像就在自己眼前！STARTO旗下7人男團浪花男子，28日在千葉LaLa arena TOKYO-BAY迎來《なにわ男子 LIVE TOUR 2026「ND⁵」》最終場，為出道5週年、歷時3個多月的全日本巡演畫下句點。這趟巡演從7月11日北海道札幌出發，走遍日本9座城市、10站，總計45場演出，吸引約46.8萬人次進場。7名成員以官方公布的29首歌曲、長達約3小時的演出寵粉，從3000顆氣球漫天飛舞、移動花車、瞬間消失的魔術，到升上10公尺高空的雲梯車、360度旋轉舞台，甚至還把記者請上台，直接展開長達10分鐘的訪問，幾乎每唱幾首歌就有新花樣，讓人看完不得不佩服，即使傑尼斯改朝換代成星達拓，那套把演唱會做到極致的浮誇與華麗，以及想盡辦法靠近粉絲的本事，還是一點都沒變。《NOWNEWS今日新聞》這次受邀前往千葉，從開場到安可完整記錄3小時演出，帶讀者看看浪花男子究竟如何把一座萬人場館，變成處處藏著驚喜的華麗遊樂園。這場《ND⁵》演唱會最厲害之一的，就是主舞台向觀眾席延伸出整整3條長長的走道，幾乎一路直進到後方座位區，成員不只在舞台上唱跳，還得不停跑上跑下、搭著花車穿梭場館，連坐在3、4樓的觀眾都有機會近距離看見他們。全場1.1萬名歌迷拿著各自支持成員代表色的手燈，紅、橘、黃、粉紅、紫、藍、綠交織成一大片彩色燈海，舞台大螢幕則貼心顯示每首歌的歌詞，還沒正式開唱，就已經能感受到這場出道5週年慶典的100%用心。距離開演還有2分鐘，舞台上突然出現3名穿著飯店制服的工作人員，像演舞台劇一樣與觀眾互動，接著工作人員帶著紅色、粉紅色、黃色、綠色等氣球陸續登場，整座場館瞬間熱鬧起來。隨著大螢幕一一介紹7名成員，約3000顆繽紛氣球從天而降，原來前面鋪陳的一切，都是為了迎接第一首〈Celebrate〉。藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜穿著以5週年銀色為主題的白色華服，從主舞台升降台緩緩現身，接連帶來〈ND Time〉、〈Viva Viva Carnival!!〉及〈初心LOVE〉。唱到一半，印有「ND⁵」字樣的LED花車也出動，將成員送往不同延伸舞台，7人一下跑到左邊、一下又出現在右邊，還有人突然把隊長大橋和也抱起來，嚇得他措手不及，現場笑聲與尖叫聲不斷。唱到第5首〈Black Nightmare〉前，成員輪流向觀眾打招呼，道枝駿佑還問台下：「想我們嗎？」1.1萬人立刻大聲回應。原本歡樂的氣氛隨即轉為神祕，主舞台噴出大片白煙乾冰，身穿白色披風的舞者將7人團團包圍，等到披風移開，成員竟然不見了。下一秒，大橋和也已經換上黑色服裝，突然從舞者之間現身獨舞，其他成員也陸續穿著層次感十足的黑色服裝登場，帶來〈ARCHIVES〉組曲，串起〈Circus Night〉、〈LAI-LA-LA〉、〈2 Faced〉等歌曲，從剛才的可愛男友，瞬間變成氣場全開的成熟偶像。緊接著〈Better run〉更讓升降舞台與煙火特效一起出動，7人跳完一連串高強度舞蹈後，隨著舞台下降消失，讓人忍不住好奇，接下來到底還能變出什麼？答案竟然是一座工地。VCR影片播放結束後，舞台上多了三角錐、施工警示布條，連舞者都戴起安全帽、穿上螢光背心，原本華麗的偶像舞台，突然變成熱鬧的施工現場。7名成員也換上色彩繽紛的工作服，搭著印有「藤橋組」字樣的工程車登場，藤原丈一郎還化身工地社長，結果高橋恭平竟然當場嗆他：「你到底會不會做事啊！」台上有人拿著施工工具地鑽跳舞跳來跳去，有人互相飛吻，甚至連道枝駿佑都推著工程車，把團員一路送往延伸舞台。唱到〈Gimme The Day〉時，藤原丈一郎突然主持起來說：「我說浪花，你說男子」，就這樣跟粉絲一來一往，還越喊越大聲，然後延伸舞台旁突然出現4座大型高空作業平台，外觀還特別配合工地概念設計，貼著「小心愛情掉下來」、「小心你的心觸電」等逗趣黃底紅字警示標語。成員一一站上平台，接著機關開始升高，竟一路來到離地約10公尺、接近3樓看台的高度，而且不只是升上去，平台還能旋轉，讓他們面向不同方向的觀眾唱歌、揮手、比愛心。《NOWNEWS今日新聞》這次坐在3樓媒體席，原本以為只能遠遠看著主舞台，沒想到機關升起後，成員幾乎就在眼前，連表情都能看得清清楚楚。最誇張的是，7人站在高空一點也不怕，還不停朝觀眾席指人、用力揮手打招呼，努力照顧每個方向的粉絲。這也是浪花男子首次在演唱會使用大型起重設備，光是這個設計，就已經值回票價。而且這些機關不是升一次就收工，後面還會再次登場Ｍ整場演唱會的移動花車、延伸舞台及高空平台輪流出動，成員幾乎沒有停下來的時候，唱完〈ドン！ドン！やったるで！〉、〈HARD WORK〉後，又得趕回主舞台跳整齊劃一的舞蹈，看著都替他們感到疲累，偏偏7人還有力氣不斷逗粉絲開心。唱跳告一段落，舞者竟然化身外送員，把裝滿礦泉水的箱子送上舞台，原來是到了浪花男子的談話時間。成員們一邊補充水分、一邊與觀眾聊天，還不忘提醒帶小朋友來看演唱會的家長要記得喝水。但這中場休息喝水，他們卻都能玩出一套專屬儀式，藤原丈一郎接著神祕兮兮宣布：「那個男人終於來到LaLa arena啦！」還嫌觀眾歡呼聲不夠大，要求全場一起喊出「乾杯哥哥」，直到1.1萬人整齊呼喊，高橋恭平才開心接話：「嗨！我是乾杯哥哥！」這是45場巡演一路玩下來的固定橋段，最終場正好迎來第45次乾杯，他還突然感性起來，說想到今天是最後一次，大家應該都在忍眼淚，連自己都有點想哭，立刻被團員吐槽：「你是要大家為了乾杯哥哥流眼淚嗎？」不過，高橋恭平沒打算讓大家輕鬆喝到水，他先問全場是不是喊到口渴，接著宣布要分區確認每個人有多想喝水，第一個點名小朋友，要求孩子們用最可愛、最清脆的聲音回答；輪到男性粉絲時卻突然變嚴格，還警告標準會像高中入學考試一樣高，惹得成員在旁邊吐槽。等男粉絲賣力喊完，他竟然又不准大家喝水，連續阻止：「還不能喝！不准喝！要等到最後！」堅持所有人必須一起乾杯才行，接著換女性粉絲、4樓、3樓、2樓、1樓、站票區，就連陽台區也沒有漏掉，整座場館此起彼落都是「對！」的回應。道枝駿佑原本正在旁邊喝水，聽到高橋恭平越喊越起勁，直接張大嘴笑到整個人往後仰，差點連水都喝不下去。高橋恭平最後連自己人都不放過，轉頭問浪花男子想不想喝水，還逐一點名西畑大吾、大橋和也、長尾謙杜、大西流星、道枝駿佑及藤原丈一郎，沒想到6名團員竟然比台下粉絲還配合，扯開嗓門用超高音尖叫回應，喊到高橋恭平自己都快招架不住。折騰了好一陣子，他終於帶著全場一起「乾杯」，1.1萬名觀眾也真的乖乖舉起水瓶，整齊喝起水來，畫面有點神奇幽默。不過這段談話時間還有重大驚喜，浪花男子宣布，除了10月29日晚間8點將在Prime Video全球上架《ND⁵》巡演影像，還將追加4場巨蛋演唱會《ND⁵+》，包括2026年12月31日、2027年1月1日的大阪京瓷巨蛋，以及2027年1月15日、16日的東京巨蛋，其中跨年夜更要在大阪陪粉絲一起迎接新年。消息一出，全場尖叫聲幾乎沒停過。談話進行到一半，還出現相當少見的一幕，原本坐在台灣媒體附近的5名日本記者，突然起身離開座位，沒想到幾分鐘後，竟然直接走上舞台，成為演唱會的特別嘉賓，當著1.1萬名粉絲的面訪問浪花男子！原來主辦單位特別安排了一場公開媒體聯訪，讓觀眾也能親眼看到偶像接受採訪的模樣。被問到歷時3個多月、總計45場的巡演，道枝駿佑坦言，能在出道5週年與粉絲一起度過如此充實的一年，真的非常幸福，「今年能舉辦歷來最多的45場演唱會，這並不是理所當然的事情。」他感謝歌迷一路支持，讓7人在每一場演出都能感受到滿滿的愛。至於剛剛宣布的跨年演唱會，大西流星則坦言，當初得知消息時相當驚訝，完全沒想到這麼快就能獲得機會，尤其今年初才剛舉辦巨蛋演唱會，年底又能與粉絲一起迎接新年，讓他格外期待。不過，記者才問起巡演期間最有趣的回憶，藤原丈一郎竟然先模仿起記者的說話方式，立刻被團員吐槽：「不用模仿人家啦！」他還理直氣壯回嘴：「我手上可是有麥克風的耶！」接著聊起演唱會固定乾杯橋段，透露這個環節已經連續玩了好幾年，看著粉絲從一開始不熟悉，到現在能夠全場整齊回應，讓他很有成就感。沒想到記者突然發現他的聲音有點沙啞，關心喉嚨是不是出了問題，藤原丈一郎卻一派輕鬆表示：「這個其實滿正常的！」團員也在旁邊幫腔，彷彿早已習慣他喊到燒聲。浪花男子今年迎來出道5週年，記者好奇7人私下有沒有一起慶祝，沒想到成員你看我、我看你，才發現竟然還沒辦過正式的慶祝活動。大西流星解釋，因為今年工作行程實在太滿，打算明年再找時間好好慶祝，其他成員則提議乾脆趁尾牙一起辦，還聊起過去曾由道枝駿佑請客吃壽喜燒的回憶。聊著聊著，話題突然歪到年底的大阪跨年演唱會，既然7人要一起迎接新年，不如準備日本過年吃的豪華年菜，甚至有人提議直接弄成7層，每個人各負責一層，帶自己想吃的食物來。結果馬上有人想到：「這樣一定會有人帶章魚燒來吧！」另一名成員隨即吐槽：「大阪怎麼可能沒有章魚燒啦！」原本只是記者詢問5週年怎麼慶祝，最後竟然變成7個人在舞台上討論跨年菜單，連記者都被逗笑。談起出道5年的變化，大西流星先是認真思考，接著突然表示，最大的成長應該是「開始慢慢知道，所謂的演藝圈到底是怎麼一回事了吧！」被記者追問是什麼意思，他才補充，工作越久就越能感受到演藝圈真的不容易，沒想到團員立刻起鬨，封他為「演藝圈大師」，還吐槽他是不是巧妙地閃過問題，逼得大西流星哭笑不得。被問到接下來的目標，剛滿30歲的藤原丈一郎突然提出一個讓全團傻眼的計畫，他透露最近開始養成跑步習慣，覺得30歲反而像是人生重新開始，希望未來不只繼續推出更多歌曲，還能挑戰一件7個人共同完成的事，沒想到他口中的目標竟然是「全員一起跑完一場全程馬拉松」！團員聽完先是驚呼「這也太厲害了吧」，接著有人發現事情不太對勁，開始擔心是不是只要有成員滿30歲，就得被藤原丈一郎抓去跑一次馬拉松，立刻有人大喊：「我絕對不要跑！」還有人認真算起來，等自己和道枝駿佑都滿30歲時，搞不好已經得跑上6、7次，現場一陣哀號。藤原丈一郎卻不死心，堅持希望有一天7個人真的能一起完成全馬，其他成員只能繼續吐槽，甚至有人抱怨：「他根本完全不敢跟我對到眼耶！」顯然這個計畫還沒開始訓練，就已經面臨團內強烈反對。輪到隊長大橋和也談未來目標，他一開始害羞起來，坦言在1.1萬名觀眾面前接受記者訪問，實在有點緊張，還被成員笑說根本像個小學生。接著有人提醒，大橋和也不是一直有個非常遠大的夢想嗎？他這才認真表示，除了巨蛋，希望未來能走遍日本47個都道府縣，接著挑戰世界各地巡演。不過，大橋和也的夢想可不只如此，他越講越起勁，突然冒出一句：「等到全世界都去過之後，不是還有宇宙嗎？」還一本正經解釋，宇宙裡也有外星人，希望有一天連外星人都能喜歡浪花男子，最後甚至直接宣布：「我們要去宇宙開演唱會！」沒想到團員聽完第一個反應不是鼓掌，而是急著向台上的記者拜託：「只有這句話千萬不要被拿去當新聞標題！」其他人則笑說，大橋和也早在5年前就講過差不多的話，結果出道5年過去，這個宇宙夢竟然完全沒有改變。玩笑歸玩笑，當記者問起有什麼是未來絕對不想改變的事，道枝駿佑則認真表示，希望浪花男子能一直保有自己的音樂風格，同時繼承前輩們傳承下來的演唱會文化，把那些珍貴的傳統融入7人自己的表演，繼續帶給觀眾屬於浪花男子的舞台。公開記者會尾聲，記者請7人向電視機前的粉絲說幾句話，這個重要任務自然又落到隊長大橋和也身上，他先是對著鏡頭感謝大家一路支持，接著認真表示，浪花男子不只要迎接第6年，未來還有10週年、20週年、30週年，希望不管經過多久，7人都能繼續當最正統、最王道的偶像，同時不忘身為關西人的幽默感，持續帶給粉絲笑容、活力與勇氣。眼看這段致詞就要完美結束，大橋和也卻突然在最後發出一聲莫名其妙的「齁！」原本感人的氣氛瞬間破功，台上台下全都笑了出來，團員更是毫不留情吐槽：「明明剛剛都講得超棒的耶！」、「就差那麼一點點啦！」大橋和也自己也忍不住笑，最後只好宣布：「明年我會再挑戰一次！」這場長達約10分鐘的公開記者會，就在7人互相吐槽的笑聲中結束，5名日本記者離開舞台時，成員還不忘帶著全場觀眾一起鼓掌致謝。公開訪問結束後，浪花男子換上各自代表色的服裝，舞台也從工地變回可愛樂園，唱〈Little Magic〉時，台上甚至出現蹺蹺板，成員一邊唱歌一邊玩；〈僕がカワイくて君がカワイくて〉則加入可愛的節奏遊戲，唱完還集體趴在地上賣萌。接著〈勇気100%〉響起，7人又坐上花車繞場，讓不同樓層的觀眾都能看見他們。接連演唱〈Doki it〉、〈Because I just love you〉及〈Message〉後，全場燈光暗了下來，卻不是要散場，成員陸續走上特別搭建的舞台，帶來〈いつも〉及SMAP經典歌曲〈夜空ノムコウ〉，道枝駿佑還親自拿起吉他演奏，搭配藤原丈一郎的口笛配樂，氣氛一下變得溫柔。接著道枝駿佑一人分飾多角演起小短劇，講到自己都忍不住笑出來，甚至害羞得摀住額頭，彈吉他時也出現一點小失誤，反而讓現場笑聲更大。其實這段演出還有另一項任務，就是替後方工作人員爭取時間，讓他們悄悄把延伸舞台改造成下一個場景。等到道枝從一樓離場，其他6人再度現身時，已換上紅黑色調、帶有古典華麗感的服裝，帶來〈Wonder〉，接著〈Hide and Seek〉還玩起大型魔術，成員陸續走進中央舞台的馬戲團紅色帳篷，布幕遮住眾人身影，等到整塊布被拉起又落下，7人竟然全部消失！觀眾還來不及反應，主舞台突然亮起燈光，浪花男子已經伴隨煙火重新現身，讓現場尖叫聲再度衝上來，記者也讚嘆：「他們7個也跑太快了吧？！這瞬間移動好驚人喔！」後續〈アシンメトリー〉及〈ダイヤモンドスマイル〉組曲同樣沒有冷場，火焰、煙火、花車與延伸舞台輪番上陣。唱到〈Timeless Love〉時，那幾座10公尺高的雲梯車竟然又出動，載著成員再次升到高處，旋轉面向四周看台揮手，連坐在高樓層的粉絲都能被照顧到。正式演出尾聲，7名成員輪流向粉絲表達感謝，提到這些年與「浪花家族」一起累積的回憶，還有當天共同看見的景色，都是彼此最珍貴的寶物，並向歌迷喊話：「未來那些我們還沒見過的風景，也請大家繼續和我們一起去看吧！」最後不忘甜甜補上一句：「今後也要繼續和我們一起談戀愛喔！」隨著〈Never Romantic〉響起，開場時穿著飯店制服的舞者再次回到台上，滿天愛心紙花落下，彷彿替整場5週年慶典做了前後呼應。7人唱完後不斷向觀眾道謝，接著隨著升降舞台緩緩消失，但1.1萬名歌迷可沒打算讓他們就這樣下班，開始整齊拍手，一聲「浪花」、一聲「男子」，持續呼喊等待安可。沒多久，7人果然穿著巡演周邊T恤、戴著Hello Kitty髮箍重新登場，還帶來另一個驚喜：Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗及酷洛米等「三麗鷗四大天王」竟然真的出現在舞台上！浪花男子與角色們一起表演〈僕がカワイくて君がカワイくて〉，把歌曲的呼喊互動改成特別版本，成員們送角色離場時，還忍不住一直喊「好可愛」。接著〈スキスギ〉、〈なないろ day by day〉及〈初心Letter〉接連登場，大型耕地雲梯車再次出動，道枝駿佑在高處向觀眾揮手時，發現剛剛上台訪問他們的日本記者坐在看台，還立刻從揮手改成鞠躬致意，小小動作相當有禮貌。在最後一首前，成員們一一介紹飯店舞者、工作人員與粉絲，此時全場突然一陣安靜，他們鞠躬完後，現場噴射出大量彩帶，上面印著成員的名字、演唱會名稱跟「ND⁵」的LOGO。原以為安可結束就要散場，台下卻又開始呼喊「浪花」、「男子」，7人真的再次被叫出來，還模仿《吉伊卡哇》角色小桃的「不要不要」招牌動作，讓粉絲又驚又喜。最後一首二次安可〈Seven seas〉響起前，西畑大吾就說：「能在大阪京瓷巨蛋以及東京巨蛋延續『ND⁵+』的表演，感到非常高興，請大家一定要來現場看看我們！那麼……我還想再唱一首歌，ND⁵結尾就用這首歌吧！」然後大螢幕開始播放一路走來的演出照片，其中也出現2024年台北小巨蛋演唱會、台北記者會的畫面，讓來自台灣的媒體格外有感。7人最後在舞台上搭著肩、勾著手圍成一圈，邊跑邊向四面八方的觀眾道謝，直到場館後方燈光排出「SEE YOU AT THE DOME」，才正式替這趟45場巡演畫下句點。這最終場的演出從下午3點一路唱到傍晚6點，演唱會結束時，舞台機關早已用盡最後一招，7個人卻還是忙著向每個方向揮手，就怕有哪一區的粉絲沒被看到，誠意滿滿。【開場】6. ARCHIVES（經典歌組曲）7. Better run【影片播放】【談話環節MC】【影片播放】19. 翻唱歌曲23. ダイヤモンドスマイルメドレー（組曲）【向觀眾致詞】24. Never Romantic【安可ENCORE】【二次安可W ENCORE】1. Seven seas