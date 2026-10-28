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▲家家深夜發文認了離開相信音樂，並承諾會繼續唱歌。（圖／翻攝自家家（Jia)﻿FB）

曾入圍金曲歌后的家家近日傳出和老東家相信音樂約滿未續，引發外界猜測是貪杯誤事，才讓公司不再續約，對此，相信音樂則僅回應，「雙方合約已經到期。」而家家也在今（28）日深夜於社群發文，認了離開待了14年的相信音樂，「天下沒有不散的宴席。」家家在今日深夜發文，證實已離開相信音樂，「我想在這先好好的感謝相信以及相遇，讓我在14年的時光中，在一個充滿愛跟熱情的環境下長大。」並感謝共事過的所有工作夥伴，讓自己每次可以安心上台表演。家家也感嘆：「天下沒有不散的宴席，被你們用愛照顧的這個小女孩，如今長大了，要自己出去闖蕩了。」並表示過往好的、不好的，所有批評、指責都會虛心受教。家家也承諾不管未來的路風雨多大，自己都會堅持往好的方向前進，「繼續當那個愛唱歌的女孩，唱給大家聽。」最後她也感謝所有歌迷以及媒體記者的關心，「我會努力的，未來有新作品我們會再『相遇』的。」家家證實離開公司，將獨自出去闖的消息，也引來大批網友鼓勵，並祝福她的未來。根據《鏡週刊》報導，家家在2012年被阿信相中加入相信音樂，公司替她打造許多經典歌曲，像是〈命運〉跟〈家家酒〉等，雙方合作長達14年。沒想到家家後來常因貪杯誤事，去年9月她在演唱會上演唱〈命運〉時，原本的好歌喉完全不在水準上，讓粉絲看傻，還有人說那天的演唱會像是在趕火車，1個半小時就唱完14首歌，草草結尾。不僅如此，2024年家家到中國參加《天賜的聲音》驚豔全場，節目方也打算繼續邀請她參加，相信音樂態度是歡迎，但家家說要在那邊待太多天，加上錄影時間太長，工作太累而婉拒，讓公司傻眼。甚至還傳出沒人可以管得動家家，只能出動五月天瑪莎擔任她的專輯製作人。而離開相信音樂後，家家目前的工作由紀曉君經紀人代為打理。