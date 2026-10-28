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蔣萬安自嘲摩羯座愛計畫 王偉忠：你講800次如履薄冰

王偉忠坦言蔣萬安、沈伯洋風格大不同

最後1分鐘！蔣萬安真情喊話

台北市長蔣萬安力拚連任，和對手、民進黨候選人沈伯洋的角力賽呈現五五波態勢，週一舉辦競總成立大會時，他向支持者喊話，他可能太老實、太無聊，但不會詭辯、包裝和表演。今（28）日接受專訪時，媒體人王偉忠直問「那是背稿嗎？」蔣萬安趕緊解釋，講的是心裡話。不過，還是被主持人開玩笑說，「你就不皮，講話都要有頭、有尾、有中間，這樣講話很累耶，大哥」，讓蔣和他的太太石舫亘當場笑得合不攏嘴。終於等到蔣萬安到節目受訪，王偉忠把握時間挑戰選戰最敏感的話題，民調落後沈伯洋，如何面對這逆境？石舫亘說，不管遇到什麼事情，就算很大的挑戰，蔣萬安都會擬定計劃、有策略的去執行，像輝達落腳台北案，在家裡，他實際上就是一直在溝通，想辦法看能怎麼爭取。蔣萬安的回應依舊八股，兩陣營非常接近不可否認，未來30天要做出最好的調適、全力衝刺。政治本來就是伸出五指在前面，很難預測會發生什麼，但就按照計畫往前推進，「這可能跟我的個性、摩羯座有關，很喜歡做計劃」。沒想到王偉忠直接開噹，「對，你講800次如履薄冰，你最會用那四個字『如履薄冰』，每天光著腳走在冰上。」蔣萬安火速接球自嘲：「戒慎恐懼」，逗得王偉忠哈哈大笑，並當場重複蔣金句「戒慎恐懼、如履薄冰」。或許這就是個性，很謹慎於講話，仍不忘開酸，「你就不皮，講話都要有頭、有尾、有中間，這樣講話很累耶，大哥」。蔣萬安則回應，所以要跟偉忠哥學習。但王偉忠似乎也不是希望蔣萬安改變人設馬上說，不必，「你跟沈伯洋就是一個蘿蔔一個青菜，個性、各方面完全不一樣，方式也不太一樣，所以就看大家選擇。」其實就表裡一致，喜歡你的人就會喜歡你，看你政策怎麼走。由於蔣萬安也自認自己口才沒有沈伯洋好，讓外界非常擔心週末的辯論表現，蔣萬安則強調，接下來兩天他會好好靜下來準備，雖然很多人說平常心、不要緊張，但當事人多少還是會緊張的，真的沒辦法像上次一樣。這時掀起王偉忠的好奇心追問，那競總成立大會那天，對支持者的講話是「背稿」嗎？害得蔣萬安很不好意思的趕緊澄清，是講心裡話，把最真實的感受告訴所有民眾。最後，王偉忠留了一分鐘的時間讓蔣萬安對選民喊話，但也沒放過「提醒」的機會說，「是心裡的話喔，不要在那邊啦啦啦」（意指不要又重複同樣的話）。此話一出，坐在一旁的石舫亘忍不住笑出聲。蔣萬安趕緊點頭的說，「大家看得出來我沒辦法侃侃而談，鞭辟入裡或是非常流暢，但我就是想把最真實的一面表現出來」，這段時間大家很焦慮、很擔心。但最後30天他一定全力以赴，希望所有好朋友站出來，即便面對逆境、艱困挑戰，都不要害怕，「因為只有勇氣才可以讓我們堅持到最後一刻，勇敢投下這一票」。