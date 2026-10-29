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中華航空與長榮航空自10月25日凌晨開始，飛往歐洲航線突然改道飛越俄羅斯空域，創下俄烏戰爭開打四年多以來首例，彭博稍早披露，原因出自巴基斯坦基於一中政策，禁止台灣航空公司使用領空。不過，稍早彭博再度報導，巴基斯坦當局已恢復台灣航空公司的飛越領空權。根據彭博報導，巴基斯坦國防部長Khawaja Asif周三表示，「航空領域遵循一個中國政策，只向中國大陸開放，我們僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空」，這一禁令也是全球首個針對台灣採取此類措施的國家。然而，稍早彭博又引述知情人士說法透露，巴基斯坦已恢復台灣籍航空公司的領空飛越權，突然推翻了先前為支持北京「一個中國」政策而拒絕台灣航空公司進入其領空的決定。彭博取得一份日期標註為10月28日的官方文件顯示，巴基斯坦民航局已核准中華航空（China Airlines）與長榮航空（EVA Air），自10月28日至2027年3月27日期間，得以使用巴基斯坦的領空。航線追蹤平台Flightradar24資料顯示，華航與長榮自10月25日上午起便已全數避開巴基斯坦領空，已有至少12班往返亞洲與歐洲的國籍航班不得不緊急改道。巴基斯坦今天傳出因為支持「一個中國」而禁止台灣航空公司飛越領空，據《News18》報導，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）談到了印度與台灣之間開通直航，「我認為如果有直航，就會持續飛下去」，台灣與印度間的直航預計將於12月1日恢復，屆時長榮航空每週將有5天，提供桃園與德里間的直飛航班。