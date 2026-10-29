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▲道奇三壘手蒙西（Max Muncy）2026年仍繳出29轟的長打表現，但隨著年齡增加，球團未來勢必需要規劃三壘位置的世代交替。（圖／美聯社／達志影像）

項目 2025年 2026年 出賽 154場 162場 打擊率 .264 .276 全壘打 45支 42支 打點 110分 101分 保送 41次 79次 OPS .846 .884

▲大谷翔平領軍的道奇擁有雄厚財力與農場資產，被美媒認為未來具備競逐卡米內羅的條件。（圖／翻攝自道奇官方X）

2026年美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇挑戰世界大賽3連霸失利，休賽季補強動向持續受到關注，現在連正在打世界大賽的光芒重砲卡米內羅（Junior Caminero）都被點名！根據美媒《Dodgers Way》分析，道奇三壘手蒙西（Max Muncy）已經36歲，球團勢必得思考未來接班人，而連續兩年轟出40發以上全壘打的23歲卡米內羅，可能成為長期目標。不過，這名年輕強打據傳期待獲得與索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）相同等級的巨額合約，未來身價恐怕上看5億至7億美元。卡米內羅近兩年逐漸成為光芒打線核心，2025年首度站穩大聯盟，就在154場比賽敲出45支全壘打、110分打點，展現驚人的長打能力。2026年他更進一步，162場全勤出賽，繳出打擊率.276、42轟、101分打點及OPS .884，連續兩季突破40轟，兩年累積87支全壘打。更值得注意的是，卡米內羅今年保送數由41次增加至79次，上壘率也從.311提升至.360，顯示他並非只有揮棒力量，對好壞球的掌握也逐漸成熟。對道奇來說，這種兼具年齡與長打產量的三壘手，確實符合未來尋找中長期核心的需求。道奇目前三壘仍由蒙西擔任主力，但隨著他邁入36歲，球團也必須開始規劃未來。蒙西2026年仍繳出29支全壘打、打擊率.252及OPS .838，證明自己具備相當水準的攻擊能力，並非急需被取代。不過，他目前合約保障至2027年，2028年則握有球隊選擇權，意味著道奇未來兩年可能面臨三壘位置的世代交替。《Dodgers Way》認為，若球團希望尋找能長期鎮守三壘的年輕重砲，卡米內羅就是值得關注的人選。真正讓卡米內羅的未來充滿變數的，是他的合約價值。根據ESPN記者卡斯提歐（Jorge Castillo）報導，卡米內羅曾表達，希望未來待遇能達到索托與小葛雷諾等頂級球星的水準。索托此前與紐約大都會簽下15年7.65億美元合約，小葛雷諾則與多倫多藍鳥達成14年5億美元延長合約。《Dodgers Way》據此推估，若卡米內羅持續進步，未來想長期留下他，可能需要付出總額5億至7億美元的合約代價。光芒2026年球隊薪資排名全聯盟第28，向來不以巨額長約留住頂級球星。當卡米內羅未來進入薪資仲裁階段，球團如何負擔逐漸增加的薪資，將成為重要問題。即使道奇真的想得到卡米內羅，交易難度仍然相當高。卡米內羅目前受到光芒球隊控制至2030年球季結束，最快2031年才有機會成為自由球員，代表光芒沒有立即交易他的壓力。但他預計2028年開始取得薪資仲裁資格，若未來持續打出40轟等級表現，薪資勢必逐年提高。《Dodgers Way》因此提出，2027年球季結束後，或2028年球季結束後，可能是道奇觀察交易機會的時間點。對光芒而言，若確定無法與卡米內羅達成長期續約，提前交易仍有多年控制權的明星球員，理論上能爭取更高的年輕球員回報。而道奇除了具備財力，農場體系也擁有足以組成交易方案的潛力球員，這正是美媒認為洛杉磯具備競爭條件的原因。卡米內羅與道奇的傳聞之所以引人注目，不只是因為他的長打能力，也因為雙方目前處於截然不同的球隊經營環境。道奇擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）等明星，即使支付高額薪資，仍有能力持續補進頂級戰力。光芒則更重視成本控制與球員養成，而卡米內羅正是目前球隊最有價值的核心資產之一。如果道奇未來真的提出交易，勢必要付出相當可觀的農場代價，還得考慮取得球員後的長期續約成本。