我是廣告 請繼續往下閱讀

▲釀酒人王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）G1曾投出103.5英里火球，刷新世界大賽球速紀錄，G5再度先發力拚隊史首冠。（圖／美聯社／達志影像）

▲光芒重砲卡米內羅（Junior Caminero）G4延長12局下積極跑上三壘，卻因左腳不適提前退場。（圖／路透／達志影像）

項目 資訊 台灣時間 10月29日（四）上午8：00 對戰組合 密爾瓦基釀酒人 @ 坦帕灣光芒 比賽地點 純品康納球場 系列賽戰況 釀酒人3勝1敗領先 釀酒人先發 米肖羅斯基（Jacob Misiorowski） 光芒先發 尚未公布 美國轉播 FOX、FOX One、愛爾達體育台

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G5將於台灣時間今（29）日上午8點登場！坦帕灣光芒前一戰在延長12局下攻進2分，以4：3逆轉密爾瓦基釀酒人，驚險逃過橫掃命運。不過，光芒雖將系列賽追成1勝3敗，卻為此付出沉重代價，不僅動用7名投手，還提前消耗原本可能先發G5的馬丁尼茲（Nick Martinez）。如今面對釀酒人王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），光芒不只要克服投手荒，更要挑戰世界大賽史上從未出現的0勝3敗後連贏兩場紀錄。世界大賽採7戰4勝制，系列賽前3戰全敗的球隊，至今從未成功逆轉奪冠，甚至連將戰局延長至G6都辦不到。根據MLB官方統計，過去只有1910年小熊、1937年巨人、1970年紅人及2024年洋基，在0勝3敗的絕境下贏得G4，但這4支球隊最後全在G5遭到淘汰。光芒成為史上第5支成功避免橫掃的球隊，只要G5再贏一場，就能成為首支在世界大賽0勝3敗後將戰線延長至G6的球隊。然而，光芒還需要連贏3場才能封王。2004年紅襪雖曾在美聯冠軍賽從0勝3敗逆轉洋基，但世界大賽至今沒有球隊複製這項奇蹟。光芒G4為了避免淘汰，總教練凱許（Kevin Cash）動用7名投手，連原本有機會先發G5的馬丁尼茲都提前登板後援2局。守護神貝克（Bryan Baker）更投了2局，是他自2024年以來首次單場負擔如此長的局數；西摩（Ian Seymour）則在1局內用了32球。原本的王牌選項拉斯穆森（Drew Rasmussen）才剛在G2先發，若G5再次登板，將只休息3天。考量球隊整季對他的投球負荷相當謹慎，臨時改由他先發的可能性不高。因此，光芒G5恐怕只能採取牛棚車輪戰，依靠馬茲（Steven Matz）、克萊文傑（Garrett Cleavinger）等投手分擔局數。問題是，前一戰已經消耗不少戰力，凱許必須在避免失分與控制投手用量之間不斷取捨。米肖羅斯基本季繳出防禦率1.80、252次三振、WHIP 0.80，以及被打擊率.157的驚人成績，是國聯賽揚獎熱門人選。他在世界大賽G1首球就飆出103.5英里速球，刷新世界大賽史上最快球速紀錄，當天先發5局僅失1分，幫助釀酒人搶下開門紅。不過，G1米肖羅斯基只投出3次三振，沒有完全展現例行賽的壓制力。這次休息4天再度面對光芒，除了能否持續製造揮空，更重要的是增加投球局數。因為釀酒人G4同樣用了8名投手，艾許比（Aaron Ashby）投2.1局、烏里貝（Abner Uribe）投2局，若米肖羅斯基太早退場，仍可能增加牛棚負擔。面對米肖羅斯基的百英里速球，光芒不能只期待靠一棒長打解決問題。G1雙方首次交手，米肖羅斯基雖然只投5局，但光芒始終無法有效突破，凸顯他以速度製造打擊壓力的能力。G5光芒打線應設法提高每個打席的投球消耗，尤其兩好球後盡可能利用界外球延長對決，迫使米肖羅斯基反覆執行決勝球。即使短時間內無法得分，只要能讓他的投球數快速上升，就有機會提早面對釀酒人牛棚。此外，G4積極跑壘的卡米內羅（Junior Caminero）曾因左腳不適提前退場，雖然本人表達G5繼續出賽的意願，但實際跑壘狀態仍值得注意。釀酒人G4其實距離隊史首冠只差3個出局數，12局上靠普拉特（Cooper Pratt）的陽春砲取得3：2領先，卻在12局下因歐提茲（Joey Ortiz）傳球失誤讓光芒展開攻勢，最後遭連續安打逆轉。總教練墨菲（Pat Murphy）賽後坦言，失誤並非球隊常態，也肯定光芒把握機會的能力。光芒若想延續奇蹟，則必須在有限的投手資源中找到最有效率的接力方式，同時想辦法拖垮釀酒人王牌。一邊是歷史上從未有球隊完成的絕境反撲，一邊是等待超過40年的隊史首冠，G5勝負關鍵，很可能取決於哪支球隊能讓投手群撐得更久、把失誤降到最低。