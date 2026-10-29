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紀錄項目 達成數據 歷史並列／超越傳奇球星 世界大賽前4戰最多安打 10支安打 追平1928年 貝比魯斯（Babe Ruth） 未滿23歲季後賽最多安打 31支安打（24場） 超越 安德魯·瓊斯（Andruw Jones，30安/45場） 世界大賽連續場次複數安打 連續4場雙安以上 追平1928年 魯斯、1932年 賈里格、1976年 班奇

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G4，密爾瓦基釀酒人雖然在延長12局以3：4遭坦帕灣光芒逆轉，但22歲外野手丘里奧（Jackson Chourio）卻寫下令人驚嘆的歷史紀錄！他單場敲出2支安打，讓本屆世界大賽前4戰累積安打達到10支，追平傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）1928年締造的紀錄，成為大聯盟史上第2位達成此壯舉的球員。此外，丘里奧生涯季後賽累積31安，也刷新23歲以前最多安打的歷史紀錄。在世界大賽G4中，丘里奧再度展現無死角的打擊天賦，單場再度敲出雙安，正式將自己的名字鐫刻進大聯盟的歷史殿堂。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，丘里奧在世界大賽前4戰合計狂敲10支安打，一舉追平了1928年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）高懸近一世紀的神級紀錄，成為大聯盟百年歷史上僅有兩位能在世界大賽前4戰達到雙位數安打的打者。回顧大聯盟璀璨歷史，能在最高強度的秋季經典賽（Fall Classic）前4場累積10支安打的球員，此前僅有洋基傳奇名將貝比魯斯一人；如今時隔98年，丘里奧以22歲之齡比肩神獸，展現出遠超年齡的沉穩擊球品質與心理素質，無疑是今年大聯盟最璀璨的一顆超級新星。丘里奧改寫歷史的腳步不僅止於世界大賽。年僅22歲的他，在此次季後賽不斷刷新年輕打者的歷史天花板。在G4敲出兩支安打後，他生涯在未滿23歲時的季後賽累積安打數正式來到31支，打破了名人堂傳奇球星瓊斯（Andruw Jones）過去所保持的30支紀錄。更難能可貴的是，瓊斯當年花費45場季後賽才達成30安，而丘里奧僅僅用了24場就累積31安，累積安打效率驚人。除了安打總數名列前茅，丘里奧在世界大賽的輸出穩定度更令人讚嘆。棒球數據專家法蘭克（Jeremy Frank）指出，丘里奧世界大賽前4戰「場場繳出複數安打」，放眼大聯盟歷史，此前僅有3位傳奇神獸曾締造這項壯舉：1928年的貝比魯斯、1932年的賈里格（Lou Gehrig）以及1976年的紅人傳奇捕手班奇（Johnny Bench）。在登上世界大賽舞台的初期，丘里奧便以歷史級的打擊表現追平各世代傳奇名將，證明他已具備扛起大賽勝負的超巨身手。對於手握賽末點優勢的釀酒人而言，若丘里奧在關鍵G5能持續延續這股火燙手感，不僅將力助球隊拿下創隊50餘年來的首座世界大賽金盃，更有極高機率一舉奪下世界大賽MVP，為個人生涯的第一個巔峰賽季寫下最完美註腳。