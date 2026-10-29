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▲浪花男子10/28在千葉LaLa arena舉辦「ND⁵」演唱會，吸引1.1萬人朝聖。（圖／記者陳雅蘭攝）

浪花男子演唱會變工地 10公尺雲梯車升空還能旋轉

抽到4樓反而賺到！忠實粉絲金小姐：5週年巡演真的豪華

小場館照樣搬出巨蛋級設備 還有大型魔術秀

▲浪花男子跟三麗鷗近期有合作，品牌也送上可愛花籃祝福，吸引場外粉絲搶拍留念。（圖／記者陳雅蘭攝）

日本星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）旗下7人男團浪花男子，昨（28）日在日本千葉LaLa arena TOKYO-BAY舉辦《なにわ男子 LIVE TOUR 2026「ND⁵」》最終場，吸引1.1萬名歌迷進場。這場演唱會最讓人意想不到的舞台機關，竟然是工地才會出現的雲梯車，7名成員藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜搭上工地升降設備，一路升到約10公尺高空，還能在半空中360度旋轉，直接把3樓看台變成近距離互動區，連原本坐在高處、以為只能遠遠看偶像的粉絲，都有機會突然跟成員對上眼，這個充滿巧思的設計，也讓抽到4樓座位的金小姐直呼：「這個升降設備真的好厲害！」浪花男子這次巡演以「鷹橋組」作為其中一段演出主題，連舞台設備都跟著玩起工程風格，原本應該出現在施工現場的升降梯，瞬間成了成員接近粉絲的祕密武器，當雲梯車升起後，成員就站在高處與看台觀眾揮手互動，設備甚至還能360度旋轉，讓不同方向的觀眾都有機會近距離看見他們，連梯身上的警語式文字都藏著設計巧思，寫上大大的「小心愛情掉下來」、「小心你的心觸電」，讓人看到荒謬笑出來。有趣的是，LaLa arena TOKYO-BAY雖然有4層樓看台，但平地活動空間有限，並不是每個角落都能讓花車通行，尤其高樓層的觀眾，通常只能靠大螢幕捕捉成員表情；浪花男子這次卻反過來想，既然沒辦法把花車開上看台，乾脆讓成員直接升到半空中，讓高樓粉絲突然變成能與偶像在差不多高度互相揮手，這種安排比單純把舞台做大，更多了一份驚喜。一名金小姐受訪表示，浪花男子的演唱會票非常難抽中，這次總算有機會參加巡演最後的千葉場，真的好開心，「這個場地不大，但舞台設計一樣豪華，出道5週年巡演真的華麗，他們準備了很多大型舞台設備跟道具，成員會從不同地方驚喜出現或消失，彷彿一直在演唱會上變魔術！」其中最讓她驚豔的，就是上述提到的工地雲梯車：「這個升降設備真的好厲害，除了超符合『鷹橋組』概念，看起來就是工程車用升降梯，還能一路升到3樓高度，竟然還可以360度旋轉！梯子上像警語般的文字也有好多巧思！」因為金小姐抽到4樓看台座位，距離舞台遠，「不過當成員站在升降舞台上，透過梯子360度旋轉時，距離好近！大概是四樓看下三樓的感覺。」因為剛好第一排，金小姐說她坐下也不擔心視線被其他觀眾遮擋，大概是整個會場裡少數適合坐下的位置。這場《ND⁵》巡演從7月11日北海道札幌起跑，歷時3個多月，走遍日本9座城市、10站，最後一場於10月28日的LaLa arena圓滿落幕，總計45場演出、吸引約46.8萬人次進場。雖然千葉最終場的場館規模不算大，浪花男子仍準備了大量舞台機關，包括3000顆氣球、移動花車、讓成員瞬間出現或消失的魔術效果，以及這座最吸睛的高空升降設備，整場演出幾乎沒有冷場。不過，大型設備搬進相對有限的場地，也難免有取捨，像是無法設置完整的後舞台，移動式推車也不能直接開進2樓看台，所以對坐在高處的粉絲來說，雲梯車因此成了整晚最值得期待的橋段之一，原本遙遠的座位瞬間有了近距離追星的機會。