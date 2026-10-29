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千葉橫芝光町震度5弱 多地出現明顯搖晃

日本政府成立應變小組 警方暫未接獲災情

震央位於地震活躍區 氣象廳提醒注意後續搖晃

日本千葉縣29日凌晨發生規模5.4地震，最大震度達5弱，震央位於千葉縣東北部，震源深度約50公里。除了千葉縣多地出現明顯搖晃，茨城、埼玉及神奈川等關東地區也有感。日本氣象廳表示，這起地震不會引發海嘯，目前尚未接獲災情通報。綜合日本放送協會（NHK）、tenki.jp報導，地震發生於當地時間29日凌晨0時7分（台灣時間28日晚間11時7分），震央位於千葉縣東北部，座標為北緯35.7度、東經140.7度，地震規模估計為5.4。根據日本氣象廳公布的觀測資料，此次地震最大震度5弱出現在千葉縣橫芝光町，旭市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、九十九里町及芝山町則觀測到震度4。此外，千葉市、成田市、銚子市等地，以及茨城縣、栃木縣、埼玉縣及神奈川縣部分地區，也觀測到震度3。關東甲信越、東北南部及靜岡縣部分地區則出現震度1至3的搖晃。千葉縣山武市及多古町另觀測到長週期地震動等級1，代表高樓層室內多數民眾可能感受到緩慢、較大幅度的搖晃，百葉窗等懸掛物也可能明顯擺動。地震發生之後，不少正在日本旅遊的網友紛紛到社群平台發文表示：「超級搖…我在十幾樓媽媽啊」、「原本打算去洗澡，結果被地震嚇到不知道該不該去」、「人生第一次在異鄉經歷地震，我直接打開房門待命我快嚇死。」地震發生後，日本政府於凌晨0時11分在首相官邸危機管理中心設立情報聯絡室，展開災情蒐集與確認工作。千葉縣橫芝光町警方及消防單位表示，截至凌晨0時20分，尚未接獲地震造成的災情通報。當地消防人員指出，地震發生時持續出現數十秒的水平搖晃，感覺搖晃時間相當長，但未發生架上物品掉落的情況。千葉縣警察本部也表示，截至凌晨0時45分，尚未收到相關災情通報。日本道路交通資訊中心則指出，首都圈高速公路目前沒有因地震而封閉的路段。日本政府地震調查研究推進本部指出，關東地區地下有菲律賓海板塊與太平洋板塊隱沒，千葉縣東北部地下約40至50公里處，正是地震活動較為活躍的區域。這也是千葉縣繼今年8月23日茨城縣南部發生規模5.9地震後，再度觀測到震度5弱的搖晃。由於此次地震發生在深夜，日本氣象廳提醒民眾，強烈搖晃可能造成家具傾倒、物品掉落或玻璃破裂，應避免在光線不足的情況下急著清理，以免受傷。此外，民眾也應留意後續可能發生的地震，遠離受損建築、圍牆及可能發生落石的危險區域，確保自身安全。