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唱到一半卻5名記者突然離席 下一秒竟站在浪花男子旁邊

日本男團浪花男子昨（28）日在日本千葉LaLa arena TOKYO-BAY舉辦《なにわ男子 LIVE TOUR 2026「ND⁵」》巡演最終場，吸引1.1萬名歌迷進場，沒想到演出途中突然出現一段讓人摸不著頭緒的橋段，5名原本坐在媒體席的日本記者突然接連離席，隨後出現在舞台上「當嘉賓」，當著全場粉絲的面訪問7名成員，整整聊了約10分鐘，讓演出直接變成大型記者會。《NOWNEWS今日新聞》這次受邀前往千葉演唱會採訪，原本與其他日本媒體一同坐在觀眾席欣賞演出，沒想到唱到一半，坐在附近的5名記者突然起身離開，當下還以為他們只是暫時離席，直到成員在台上說要開聯訪，才發現剛剛消失的5個人竟然全都站在浪花男子旁邊，直接拿起麥克風開始提問！這個安排相當特別，因為一般演唱會的媒體採訪通常安排在演出前後，這回卻乾脆把採訪搬到1.1萬名粉絲面前，連台下同行媒體都被這個突如其來的安排嚇了一跳。5名記者上台後，訪問也不是簡單問候幾句就結束，而是認真展開一場約10分鐘的現場問答。被問到出道5年來最大的成長，大西流星幽默回答：「開始慢慢知道，所謂的演藝圈到底是怎麼一回事了吧！」逗趣發言讓現場氣笑翻；至於未來還有什麼想挑戰的目標，隊長大橋和也野心十足，表示希望能走遍日本47個都道府縣，接著把演唱會開到世界各地，甚至連宇宙都不放過，想唱給外星人聽。這個平常只能透過新聞報導或節目才能看到的媒體訪問，就這樣直接搬到1.1萬名粉絲面前見證，而且這演出也是這次「ND⁵」45場裡的唯一環節，成了最終場限定的驚喜。浪花男子這趟巡演從7月11日北海道札幌起跑，歷時3個多月，走遍日本9座城市、10站，總計45場演出，吸引約46.8萬人次進場。千葉最終場除了安排29首歌曲、長達約3小時的演出，還準備大量舞台機關與粉絲互動橋段，從花車、魔術到高空雲梯車升降設備都有，甚至連記者都能成為演唱會嘉賓，讓看過星達拓旗下藝人演唱會的人也不得不佩服，即使公司改名，過去那套華麗又充滿驚喜的演出傳統，還是一點都沒變。