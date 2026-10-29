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《藥師少女的獨語》首款家用主機遊戲！原作者打造全新懸疑故事

▲《藥師少女的獨語》遊戲加入推理選項，玩家必須整理證據、判斷事件真相。（圖／翻攝自光榮特庫摩）

▲《藥師少女的獨語》遊戲將探索、調藥與推理結合，玩家需要蒐集線索，逐步揭開宮廷事件背後的秘密。（圖／翻攝自光榮特庫摩）

貓貓不再獨自查案！壬氏、貓咪毛毛也能操作

▲《藥師少女的獨語》壬氏以3D角色造型登場，玩家也能操作壬氏參與調查。（圖／翻攝自光榮特庫摩）

《藥師少女的獨語》遊戲3/18上市！一般版約1800元、豪華版最高5450元

日本遊戲大廠光榮特庫摩（KOEI TECMO）宣布，首款改編自電視動畫的家用主機遊戲《藥師少女的獨語 ～偽りの皇弟～》確定於2027年3月18日上市，將登陸 Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5 及 PC Steam 平台。這次不只讓玩家化身貓貓，在後宮蒐集線索、調製藥物、破解謎團，連壬氏與貓咪「毛毛」都能操作，加上原作者日向夏親自構思的全新故事，讓粉絲能以不同方式體驗《藥師少女的獨語》的世界。《藥師少女的獨語 ～偽りの皇弟～》由東寶與光榮特庫摩共同企劃製作，光榮特庫摩負責開發與發行，遊戲類型為懸疑冒險，故事並非單純重現動畫劇情，而是由原作者日向夏擔任原案，描寫原作故事背後發生的另一段事件。劇情設定在貓貓剛進入後宮擔任侍女不久，宮中接連發生被稱為「五大謎團」的怪異事件，包括沒有臉孔的宦官、每到夜晚就會發出哀號的倉庫，以及一夜之間染成紅色的衣服等，讓後宮人心惶惶。面對接連發生的異象，壬氏找上擁有豐富藥學知識與敏銳觀察力的貓貓協助調查。然而，隨著「五大謎團」與「五大詛咒」逐漸交錯，事件也牽扯出被掩埋的禁忌歷史，讓貓貓必須一步步揭開「偽りの皇弟」背後的真相。這次遊戲最大的特色，就是玩家不只能操作貓貓，還可以切換成壬氏與貓咪毛毛，從不同角度調查事件。遊戲主要玩法包含探索場景、蒐集證據、調製藥物、整理情報及推理。玩家必須運用貓貓擅長的藥學知識，透過調藥、與人物交涉等方式取得線索，再逐步拼湊事件真相。有些情報無法單靠貓貓取得，這時就需要操作壬氏或毛毛，利用不同角色的行動方式展開調查。除了主線劇情，遊戲還加入「人物調查錄」系統，玩家可以與原作人氣角色互動、完成委託，提升親密度後解鎖角色相關的小故事。遊戲將登場多名原創人物，包括旅行劇團演員「冠宇」、後宮尚儀局高官「妍希」，以及經常造訪綠青館的「宸翰」，這些角色都與新事件有所關聯。《藥師少女的獨語 ～偽りの皇弟～》預計2027年3月18日上市，日本已於10月21日開放實體版預購，PS5 及 Steam 數位版也已開放預購。遊戲將推出一般版、Premium Box 及 Special Premium Box 等版本。日本一般版建議售價8580日圓（約新台幣1800元）；Premium Box 售價15510日圓（約新台幣3260元）；Special Premium Box 售價25960日圓（約新台幣5450元）。其中，Premium Box 除了遊戲本體，還附有原創美術設定集、B3布質海報及藥盒等收藏品。本作預計支援繁體中文，台灣售價仍有待官方進一步公布。