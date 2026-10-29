活了千年的精靈芙莉蓮，竟然和《NANA》、《城市獵人》的角色吃起同款巧克力！日本經典品牌「明治牛奶巧克力」迎來上市100週年，官方特別邀請橫跨昭和、平成、令和三個時代的40組漫畫創作者，繪製全新紀念賀圖，包括《葬送的芙莉蓮》、《NANA》、《足球小將》、《流星花園》、《黑執事》等人氣作品全數到齊，堪稱跨越時空的漫畫界夢幻聯名。
40組賀圖已於明治官方網站免費公開，年底更將在東京舉辦100週年特展，預售票只要500日圓（約新台幣103元），讓粉絲一次欣賞40部經典漫畫的特別創作。
明治巧克力100週年超狂！《芙莉蓮》、《NANA》40部漫畫夢幻集結
明治牛奶巧克力自1926年9月13日上市，至今已有100年歷史，熟悉的金色包裝與紅色「meiji」標誌，陪伴日本消費者走過不同年代。為了慶祝100週年，明治推出「明治牛奶巧克力與我」特別企劃，邀請40組漫畫創作者，以各自作品中的角色為主題，繪製全新賀圖與祝福留言。
這次參與陣容相當驚人，包括《葬送的芙莉蓮》原作者山田鐘人、漫畫家阿部司，以及《NANA》矢澤愛、《城市獵人》北條司、《足球小將》高橋陽一、《鄰家女孩》安達充、《流星花園》神尾葉子、《交響情人夢》二之宮知子等知名創作者，全都為明治巧克力獻上百歲生日祝福。
《NANA》、《黑執事》全都有！40組漫畫賀圖官網免費看
這次明治特別企劃最大亮點，就是40組漫畫創作者都為100週年繪製了全新紀念插畫，並非單純使用過去的漫畫畫面。參與作品橫跨少女漫畫、少年漫畫、運動漫畫與奇幻作品，除了《NANA》、《葬送的芙莉蓮》，還有《只想告訴你》、《花牌情緣》、《SKIP・BEAT！華麗的挑戰》、《晨曦公主》、《王牌投手 振臂高揮》、《鑽石王牌》、《飆速宅男》、《孤獨的美食家》等經典漫畫。
目前明治官方網站已經公開所有紀念賀圖及漫畫家留言，粉絲不需要購買商品，也不必飛到日本，就能透過官方網站免費欣賞40組特別創作，一次回味不同年代的漫畫回憶。
明治巧克力100週年展12/23東京登場！門票約103元還送巧克力
除了線上公開紀念賀圖，明治也宣布將於2026年12月23日至30日，在東京國際論壇舉辦「明治牛奶巧克力100週年展」，現場不只展示40組漫畫家繪製的紀念作品，還集結21位藝術家，以繪畫、立體藝術等不同形式，呈現他們心中的明治巧克力。
展覽也將回顧明治牛奶巧克力100年來的發展歷程，包括不同年代的商品包裝、經典廣告、品牌歷史年表，入口處還將打造巨型巧克力磚牆，現場另規劃拍照打卡區、周邊商品販售，以及特別來賓座談活動，詳細活動內容將陸續公布。
票價方面，預售票500日圓（約新台幣103元）、現場票700日圓（約新台幣144元），學齡前兒童免費入場，每張付費門票還能獲得一片明治牛奶巧克力。門票於10月29日上午10時（台灣時間上午9時）開賣，想在年底前往東京旅遊的動漫迷，也能順道安排這場百年特展。
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明治巧克力100週年超狂！《芙莉蓮》、《NANA》40部漫畫夢幻集結
明治牛奶巧克力自1926年9月13日上市，至今已有100年歷史，熟悉的金色包裝與紅色「meiji」標誌，陪伴日本消費者走過不同年代。為了慶祝100週年，明治推出「明治牛奶巧克力與我」特別企劃，邀請40組漫畫創作者，以各自作品中的角色為主題，繪製全新賀圖與祝福留言。
這次參與陣容相當驚人，包括《葬送的芙莉蓮》原作者山田鐘人、漫畫家阿部司，以及《NANA》矢澤愛、《城市獵人》北條司、《足球小將》高橋陽一、《鄰家女孩》安達充、《流星花園》神尾葉子、《交響情人夢》二之宮知子等知名創作者，全都為明治巧克力獻上百歲生日祝福。
這次明治特別企劃最大亮點，就是40組漫畫創作者都為100週年繪製了全新紀念插畫，並非單純使用過去的漫畫畫面。參與作品橫跨少女漫畫、少年漫畫、運動漫畫與奇幻作品，除了《NANA》、《葬送的芙莉蓮》，還有《只想告訴你》、《花牌情緣》、《SKIP・BEAT！華麗的挑戰》、《晨曦公主》、《王牌投手 振臂高揮》、《鑽石王牌》、《飆速宅男》、《孤獨的美食家》等經典漫畫。
目前明治官方網站已經公開所有紀念賀圖及漫畫家留言，粉絲不需要購買商品，也不必飛到日本，就能透過官方網站免費欣賞40組特別創作，一次回味不同年代的漫畫回憶。
除了線上公開紀念賀圖，明治也宣布將於2026年12月23日至30日，在東京國際論壇舉辦「明治牛奶巧克力100週年展」，現場不只展示40組漫畫家繪製的紀念作品，還集結21位藝術家，以繪畫、立體藝術等不同形式，呈現他們心中的明治巧克力。
展覽也將回顧明治牛奶巧克力100年來的發展歷程，包括不同年代的商品包裝、經典廣告、品牌歷史年表，入口處還將打造巨型巧克力磚牆，現場另規劃拍照打卡區、周邊商品販售，以及特別來賓座談活動，詳細活動內容將陸續公布。
票價方面，預售票500日圓（約新台幣103元）、現場票700日圓（約新台幣144元），學齡前兒童免費入場，每張付費門票還能獲得一片明治牛奶巧克力。門票於10月29日上午10時（台灣時間上午9時）開賣，想在年底前往東京旅遊的動漫迷，也能順道安排這場百年特展。