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美國聯準會（Fed）於台灣時間週四凌晨宣布，利率按兵不動，符合市場預期，加上投資人看好大型科技公司的獲利報告，週三美股主要指數皆收紅，道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數連續第3個交易日上漲。綜合《CNBC》等外媒報導，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以10票贊成、2票反對，決議將聯邦資金利率目標區間維持在3.75%至 4%，Fed主席華許（Kevin Warsh）在記者會上表示，即使本次暫不升息，Fed仍聚焦於「物價穩定」，認為就業情勢相當正面、樂觀，並未針對12月是否升息一事給出明確訊號，但也不忘強調後續仍會依照經濟情勢，採取適當行動。28日收盤，美股道瓊工業指數上漲97.53點或0.19%，報52475.10點；那斯達克指數上漲72.04點或0.27%，報26549.85點；標普500指數上漲21.38點或0.28%，報7743.98點；費城半導體指數上漲201.50點或1.76%，報11684.00點。焦點個股方面，韓國SK海力士公布了創紀錄的季度利潤，有助於提振股價，ADR飆升約13%；甲骨文（Oracle）業績前景看好，當天股價收紅約10.7%；Sandisk股價躍高近7.7%；美光收升近6%；AMD則上漲3.24%。