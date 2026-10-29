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網紅阿翰受邀登上節目類金鐘獎舞台，他穿著古裝帶來變成經典角色廖麗芳，在舞台上「九天玄女降肉」，他在表演時，身後一起共舞的帥哥ZAI（本名：翟浚安）成為觀眾焦點，而他的社群帳號也隨之被翻出來，想不到微博帳號居然曾轉發「台灣是中國領土」相關貼文，遭到不少網友撻伐。金鐘獎舞台上，阿翰化身許多過去經典角色登場，其中包括算命阿姨「廖麗芳」，一上場他就直接「九天玄女降肉」，跟許多舞者一起跳黃妃的經典歌曲〈非常女〉，演出時，他身後一位舞者直接掀起大家注意，因為舞跳得好，長得又帥，社群也被秒速翻出。而這位跟阿翰一起跳舞的帥哥，真實身分是22歲的ZAI，本名是翟浚安，同時也是一位偶像團體成員，還曾經到中國參加選秀節目，並順利出道，在台灣則是許多藝人的御用舞者。雖然順利獲得了許多知名度，不過ZAI的其他社群發言也被翻出來，其中包括微博，可見他居然在去年時轉發了「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並且帶上「中國台灣省」hashtag，讓許多網友不齒，「支持阿翰，但另一位爆紅的先等等」、「舞者是襯托阿翰，所以我們看阿翰就好」、「紅的發了就算了，這完全不紅的在發什麼」、「好感全無，馬上退追。」