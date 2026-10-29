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西班牙中部托雷多省（Toledo）28日發生兩列高速列車追撞事故，國營鐵路公司Renfe旗下AVE高鐵列車，撞上停在軌道上的私人營運商Iryo列車，造成嚴重傷亡，截至發稿時間為止，死亡人數已攀升至68人，鐵路安全機制為何未能阻止悲劇發生，成為調查核心。西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）表示，事故關鍵可能不在列車駕駛，而是號誌安全系統故障後，中央調度中心下達的復駛指令。綜合《歐洲新聞台》（Euronews）、西班牙《國家報》（EL PAÍS）報導，事故發生前，鐵路主控安全系統約於當地時間上午8點30分出現電腦通訊故障，導致路段內、多輛列車自動停車。調度中心約6分鐘後通知列車恢復行駛，但當時系統尚未恢復正常，相關人員為何仍允許AVE列車以正常方式行駛，已成為調查重點。根據普恩特說明，AVE列車約上午8點36分獲准復駛，隨後行駛約25公里，並於上午8點53分左右，撞上仍停在軌道上的Iryo列車。從復駛到碰撞，前後約17分鐘。普恩特指出，事故路段的紅色停止號誌仍然有效，列車理應依照自動控制系統故障時的程序，以受限制的速度行駛，並隨時準備在遇到障礙物時停車。《國家報》進一步指出，調度中心在這段時間內，理應能從監控畫面掌握列車位置，但AVE列車為何仍獲准繼續行駛、調度中心是否掌握相關警訊、為何沒有及時下令停車，仍有待調查人員釐清。西班牙國民警衛隊已針對事故展開調查，並向事發時負責鐵路交通調度的操作人員了解情況。《Euronews》西班牙語版提到，調查人員正與鐵路事故調查委員會合作，追查復駛指令的下達過程、相關安全程序是否獲得遵守。雖然目前還不能認定，就是單一人員或特定系統構成最終肇因，但這起事故也再度引發西班牙鐵路安全的疑慮。今年1月，該國南部的阿達穆斯（Adamuz）才發生另一宗重大列車事故，造成46人死亡，沒想到短短數月內就發生第2起。西班牙總理桑契斯（Pedro Sánchez）已宣布全國哀悼3天，強調政府將全力協助罹難者家屬及傷者。原文連結：