西班牙中部托雷多省（Toledo）28日發生兩列高速列車追撞事故，國營鐵路公司Renfe旗下AVE高鐵列車，撞上停在軌道上的私人營運商Iryo列車，造成嚴重傷亡，截至發稿時間為止，死亡人數已攀升至68人，鐵路安全機制為何未能阻止悲劇發生，成為調查核心。西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）表示，事故關鍵可能不在列車駕駛，而是號誌安全系統故障後，中央調度中心下達的復駛指令。
綜合《歐洲新聞台》（Euronews）、西班牙《國家報》（EL PAÍS）報導，事故發生前，鐵路主控安全系統約於當地時間上午8點30分出現電腦通訊故障，導致路段內、多輛列車自動停車。調度中心約6分鐘後通知列車恢復行駛，但當時系統尚未恢復正常，相關人員為何仍允許AVE列車以正常方式行駛，已成為調查重點。
根據普恩特說明，AVE列車約上午8點36分獲准復駛，隨後行駛約25公里，並於上午8點53分左右，撞上仍停在軌道上的Iryo列車。從復駛到碰撞，前後約17分鐘。普恩特指出，事故路段的紅色停止號誌仍然有效，列車理應依照自動控制系統故障時的程序，以受限制的速度行駛，並隨時準備在遇到障礙物時停車。
《國家報》進一步指出，調度中心在這段時間內，理應能從監控畫面掌握列車位置，但AVE列車為何仍獲准繼續行駛、調度中心是否掌握相關警訊、為何沒有及時下令停車，仍有待調查人員釐清。
西班牙國民警衛隊已針對事故展開調查，並向事發時負責鐵路交通調度的操作人員了解情況。《Euronews》西班牙語版提到，調查人員正與鐵路事故調查委員會合作，追查復駛指令的下達過程、相關安全程序是否獲得遵守。
雖然目前還不能認定，就是單一人員或特定系統構成最終肇因，但這起事故也再度引發西班牙鐵路安全的疑慮。今年1月，該國南部的阿達穆斯（Adamuz）才發生另一宗重大列車事故，造成46人死亡，沒想到短短數月內就發生第2起。
西班牙總理桑契斯（Pedro Sánchez）已宣布全國哀悼3天，強調政府將全力協助罹難者家屬及傷者。
原文連結：
‘Inexplicable’ order by control centre investigated after Spain train crash
Los 17 minutos en los que nadie en el centro de control vio que el AVE se dirigía a un choque brutal con el Iryo
La Guardia Civil interroga al operario que controlaba el tráfico ferroviario durante el accidente de Toledo
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根據普恩特說明，AVE列車約上午8點36分獲准復駛，隨後行駛約25公里，並於上午8點53分左右，撞上仍停在軌道上的Iryo列車。從復駛到碰撞，前後約17分鐘。普恩特指出，事故路段的紅色停止號誌仍然有效，列車理應依照自動控制系統故障時的程序，以受限制的速度行駛，並隨時準備在遇到障礙物時停車。
《國家報》進一步指出，調度中心在這段時間內，理應能從監控畫面掌握列車位置，但AVE列車為何仍獲准繼續行駛、調度中心是否掌握相關警訊、為何沒有及時下令停車，仍有待調查人員釐清。
西班牙國民警衛隊已針對事故展開調查，並向事發時負責鐵路交通調度的操作人員了解情況。《Euronews》西班牙語版提到，調查人員正與鐵路事故調查委員會合作，追查復駛指令的下達過程、相關安全程序是否獲得遵守。
雖然目前還不能認定，就是單一人員或特定系統構成最終肇因，但這起事故也再度引發西班牙鐵路安全的疑慮。今年1月，該國南部的阿達穆斯（Adamuz）才發生另一宗重大列車事故，造成46人死亡，沒想到短短數月內就發生第2起。
西班牙總理桑契斯（Pedro Sánchez）已宣布全國哀悼3天，強調政府將全力協助罹難者家屬及傷者。
原文連結：
‘Inexplicable’ order by control centre investigated after Spain train crash
Los 17 minutos en los que nadie en el centro de control vio que el AVE se dirigía a un choque brutal con el Iryo
La Guardia Civil interroga al operario que controlaba el tráfico ferroviario durante el accidente de Toledo