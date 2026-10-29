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法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）深陷「中國獨裁者」的辱華風波，遭到中國官方、民間廠商封殺。對此，經常在網路上分析時政的香港知名作家、網路時事評論員馮睎乾點出，姆巴佩被控辱華的足球節目片段，其實是半年前的舊片，卻在中共五中全會期間被挖出來，時間點值得深究。此外，北京在進行政治宣傳的同時，可能擴大了原本不希望被討論的議題，反而讓「獨裁者到底是誰」成為焦點。馮睎乾在臉書發文，指出姆巴佩的《The Bridge》短訪片段是今年4月的事，一直沒多少人留意，沒想到10月26日，中国足球資訊網站《懂球帝》忽然發聲明，控訴姆巴佩在接受採訪時，發表涉及中國的不當言論，傷害中國人民的感情。而就在這份語焉不詳的聲明發布後，中國人民雖然不大清楚自己的感情怎樣被傷害，但依然同仇敵愾，一致把矛頭指向「外國勢力」皇馬、姆巴佩吃飯砸鍋，就連中國外交部發言人也疾言厲色譴責，姆巴佩一條過期短片，讓許多中國人順利完成本月的「愛國工作」額度。馮晞乾認為，整起事件至少有2個盲點，第一：姆巴佩由始至終沒提到毛澤東的名字，《懂球帝》也沒明言他的「不當言論」是跟哪個獨裁者有關，為何全世界媒體都一面倒報導那是毛澤東，而小粉紅又毫不猶豫的接受並相信。第二，就算姆巴佩真的把毛澤東稱為「獨裁者」，也只是重申毛澤東表達過的觀點而已，毛澤東在1958年談及秦始皇時的言論，就曾公開承認自己是獨裁者，如果激憤的粉紅及中國外交部，打從心底不認為毛澤東是獨裁者，又憑什麼斷定姆巴佩指的是毛澤東、而不是秦始皇，從而冒犯到今日的中國人民。馮晞乾也提到，《懂球帝》聲明的「近日」兩字，本身就是虛假訊息，甚至刻意張冠李戴，試圖挑起民族情緒。事實上，多間法國媒體都已指出，所謂的姆巴佩「失言」訪問，是半年前做的。最後，馮晞乾也提出一大問題：為什麼《懂球帝》不早不晚，偏偏趁著五中全會，忽然翻出半年前的舊訪問。原本無人問津的東西，如今經過煽風點火，結果就是全世界都在熱烈討論中國獨裁者到底是誰，打下：「當『中國獨裁者』議題被挑起後，十四億人民就難免作出『不當聯想』，真正受傷害的人是誰，應該不言而喻吧。《懂球帝》射這一球，絕了。」