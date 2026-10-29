巴基斯坦以「一個中國」政策為由，一度限制台灣航空公司使用其領空，卻在消息曝光後不久，就又恢復核准華航與長榮航空飛越。對此，印度表態與巴基斯坦立場不同，強調航空航線應由商業考量、民航許可決定，不應受到第三國外交限制影響。
印度強調航線應由商業考量決定
根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、《印度時報》（The Times of India）報導，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）128日表示，印度與巴基斯坦針對此事的立場不同，印度將關注相關發展，但不會因此改變既定的台印直航安排。
賈斯瓦強調，航空航線的營運，應取決於商業考量與民航許可，而非第三國的外交限制。
根據長榮航空先前公告，預計12月1日起，開航桃園－印度德里直飛航線，而印度外交部的聲明顯示，這項計畫目前不會受巴基斯坦事件影響。
不過，印度的表態並不代表它介入巴基斯坦的決策，也沒有直接指控中國施壓，而是明確說出印度自身的政策立場與航線安排。
巴基斯坦突然改變決定
這場風波起於巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）向《彭博社》表示，巴基斯坦航空部門遵循「一個中國」政策，只允許中國航空公司飛越其領空。
消息傳出後，華航與長榮部分往返歐洲航班改道，使用俄羅斯領空飛行。巴基斯坦的決定不僅影響航線安排，也使航空公司的飛行時間、燃油成本與營運調度受到關注。
然而，《美聯社》查閱的巴基斯坦民航局文件顯示，華航與長榮隨後獲准自10月28日起至2027年3月27日使用巴基斯坦領空。
恢復放行原因仍不明
值得注意的是，恢復核准的文件並未提及先前的限制，沒有說明這次核准是否代表正式撤回禁飛措施，巴基斯坦國防部長也未立即做出表態。
這場風波凸顯政治立場vs.航空營運之間的衝突：巴基斯坦一度將台灣航企的領空使用權與「一個中國」政策掛鉤，印度則強調航線應依商業考量與民航許可決定。
接下來，華航與長榮何時全面恢復原有航路、巴基斯坦是否會進一步說明政策反轉的原因、台印12月1日能否如期開航，也將是後續觀察的重點。
原文連結：
‘If there are direct India-Taiwan flights, they will fly’: MEA after Pakistan blocks airspace over 'One-China' policy
Pakistan approves flights by Taiwanese airlines after reported restrictions
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根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、《印度時報》（The Times of India）報導，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）128日表示，印度與巴基斯坦針對此事的立場不同，印度將關注相關發展，但不會因此改變既定的台印直航安排。
賈斯瓦強調，航空航線的營運，應取決於商業考量與民航許可，而非第三國的外交限制。
根據長榮航空先前公告，預計12月1日起，開航桃園－印度德里直飛航線，而印度外交部的聲明顯示，這項計畫目前不會受巴基斯坦事件影響。
不過，印度的表態並不代表它介入巴基斯坦的決策，也沒有直接指控中國施壓，而是明確說出印度自身的政策立場與航線安排。
巴基斯坦突然改變決定
這場風波起於巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）向《彭博社》表示，巴基斯坦航空部門遵循「一個中國」政策，只允許中國航空公司飛越其領空。
消息傳出後，華航與長榮部分往返歐洲航班改道，使用俄羅斯領空飛行。巴基斯坦的決定不僅影響航線安排，也使航空公司的飛行時間、燃油成本與營運調度受到關注。
然而，《美聯社》查閱的巴基斯坦民航局文件顯示，華航與長榮隨後獲准自10月28日起至2027年3月27日使用巴基斯坦領空。
恢復放行原因仍不明
值得注意的是，恢復核准的文件並未提及先前的限制，沒有說明這次核准是否代表正式撤回禁飛措施，巴基斯坦國防部長也未立即做出表態。
這場風波凸顯政治立場vs.航空營運之間的衝突：巴基斯坦一度將台灣航企的領空使用權與「一個中國」政策掛鉤，印度則強調航線應依商業考量與民航許可決定。
接下來，華航與長榮何時全面恢復原有航路、巴基斯坦是否會進一步說明政策反轉的原因、台印12月1日能否如期開航，也將是後續觀察的重點。
原文連結：
‘If there are direct India-Taiwan flights, they will fly’: MEA after Pakistan blocks airspace over 'One-China' policy
Pakistan approves flights by Taiwanese airlines after reported restrictions