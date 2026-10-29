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陳重文抱怨「濫檢舉」 質疑司法案件變政治案件

疑陽明山高檔日料招待約30人 檢調搜索9處

台智光案二審中 今年改以無黨籍拚連任

無黨籍台北市士林、北投區議員陳重文遭檢舉，疑在陽明山高檔日式料理餐廳舉辦餐會、招待具有投票權的民眾，士林地檢署昨指揮調查局搜索9處，並帶回陳重文等21人調查。經檢察官連夜複訊後，陳重文今（29）日凌晨獲諭知80萬元交保。他步出地檢署後連番喊冤，稱自己只是參加一場通水典禮，卻遭「濫檢舉」變成賄選案，並質疑「這到底是司法案件還是政治案件？」更直指選戰倒數時刻遭搜索，是「司法介入選舉」。陳重文今交保後步出地檢署時表示，自己原本只是參加水處的通水典禮，卻因檢舉演變成賄選案件，讓他感到「頭痛、傷心」。他說，真的不知道這究竟是司法案件，還是政治案件？並重申自己「清清白白」。被問到案件是否可能衝擊選情時，他則表示，相信選民會用「雪亮的眼睛」看待，也希望選民繼續給予支持。事實上，陳重文昨晚近午夜遭移送士林地檢署複訊時，面對媒體詢問是否覺得冤枉？他就已反問：「參加一場典禮被濫檢舉，變成一場賄選案，這到底是司法案件，還是政治案件？」對於檢調在投票倒數階段發動搜索，他交保後更直言，這樣的時間點「真的是司法介入選舉」。移送過程中，陳重文見一名記者差點撞上地檢署大門，還出聲提醒「小心」；進入士檢時則自行按鈴，向值班法警表示「我是要做筆錄的」。事發緣於檢調接獲檢舉，懷疑陳重文日前在陽明山某高檔日式料理餐廳舉辦餐會，招待約30名具有投票權的民眾飲宴，涉嫌以不正利益換取選舉支持。士林地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分多路，搜索陳重文服務處、台北市議會辦公室、住處等共9處，並約談陳重文及相關人員共21人到案說明。全案朝違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項方向偵辦，檢方目前仍在釐清餐會性質、參與者身分，以及是否存在投票對價關係。陳重文過去以國民黨籍身分連任3屆台北市議員，但因涉及台智光案遭國民黨停權。該案一審判處陳重文應執行有期徒刑8年6月，另有6月得易科罰金徒刑，目前仍在二審審理中。此外，陳重文也曾因北投農會理事長選舉送酒案，與父親陳思宗遭起訴，今年3月士林地院依《農會法》判兩人各有期徒刑5月，均得易科罰金。