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球員姓名 所屬球隊 傷勢影響狀況 哈利伯頓（Tyrese Haliburton） 印第安納溜馬 左腿後肌輕度拉傷，至少缺陣兩週 愛德華茲（Anthony Edwards） 明尼蘇達灰狼 開季重大傷勢，長期缺陣 雷納德（Kawhi Leonard） 多倫多暴龍 開季重大傷勢，長期缺陣 威廉斯（Jalen Williams） 奧克拉荷馬雷霆 開季重大傷勢，長期缺陣 班凱羅（Paolo Banchero） 奧蘭多魔術 開季重大傷勢，長期缺陣 傑克森（Jaren Jackson Jr.） 猶他爵士 開季重大傷勢，長期缺陣

印第安納溜馬球迷的心再次被狠狠揪起！才剛從整季報銷的重傷中浴火重生，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）如今又傳出傷情。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）於美國時間週三向知名記者史坦（Marc Stein）透露，哈利伯頓因左腿後肌出現「輕度拉傷」，預計將至少缺席兩週的時間，這對開季戰績剛起步的溜馬而言無疑是一記沉重打擊。現年26歲的哈利伯頓，在剛過去的2025-26賽季因阿基里斯腱斷裂整季高掛免戰牌。歷經漫長的復健苦練，他終於在今年新賽季強勢回歸，開季前4戰場均出賽33分鐘，繳出21.8分、9.5助攻的頂級明星級數據，展現依舊銳利的指揮官身手。然而在週一不敵密爾瓦基公鹿的比賽中，哈利伯頓下半場明顯受到腿後肌不適困擾，但他仍咬牙苦撐了35分鐘，全場貢獻22分。賽後經過進一步檢查，球團確認為左腿後肌輕度拉傷，為了球員的長期健康與球季著想，教練團不得不做出讓他休戰至少兩週的決定，他也將缺席週三主場迎戰費城76人的比賽。哈利伯頓並非近期唯一掛彩的大牌球星。令人咋舌的是，2026-27賽季開打僅僅短短8天，聯盟各隊便慘遭傷病魔咒瘋狂肆虐，多支爭冠與季後賽勁旅主力接連掛病號。除了哈利伯頓之外，灰狼當家得分箭頭愛德華茲（Anthony Edwards）、轉戰暴龍的「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）、雷霆核心威廉斯（Jalen Williams）、魔術少主班凱羅（Paolo Banchero）以及爵士內線大閘傑克森（Jaren Jackson Jr.）等球星，都在開季首週內相繼遭遇嚴重傷勢打擊。目前戰績2勝2敗的溜馬，在失去進攻發動核心的情況下，接下來兩週後場調度面臨嚴苛考驗；而全聯盟多位球星的輪流倒下，更讓新賽季剛拉開序幕就籠罩在一層濃厚的傷病陰霾之中。