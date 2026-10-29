印第安納溜馬球迷的心再次被狠狠揪起！才剛從整季報銷的重傷中浴火重生，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）如今又傳出傷情。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）於美國時間週三向知名記者史坦（Marc Stein）透露，哈利伯頓因左腿後肌出現「輕度拉傷」，預計將至少缺席兩週的時間，這對開季戰績剛起步的溜馬而言無疑是一記沉重打擊。
復出僅打4場又遭逢打擊！帶傷苦撐35分鐘仍不敵公鹿
現年26歲的哈利伯頓，在剛過去的2025-26賽季因阿基里斯腱斷裂整季高掛免戰牌。歷經漫長的復健苦練，他終於在今年新賽季強勢回歸，開季前4戰場均出賽33分鐘，繳出21.8分、9.5助攻的頂級明星級數據，展現依舊銳利的指揮官身手。
然而在週一不敵密爾瓦基公鹿的比賽中，哈利伯頓下半場明顯受到腿後肌不適困擾，但他仍咬牙苦撐了35分鐘，全場貢獻22分。賽後經過進一步檢查，球團確認為左腿後肌輕度拉傷，為了球員的長期健康與球季著想，教練團不得不做出讓他休戰至少兩週的決定，他也將缺席週三主場迎戰費城76人的比賽。
開季才8天球星躺一片！ NBA迎來最殘酷傷病詛咒
哈利伯頓並非近期唯一掛彩的大牌球星。令人咋舌的是，2026-27賽季開打僅僅短短8天，聯盟各隊便慘遭傷病魔咒瘋狂肆虐，多支爭冠與季後賽勁旅主力接連掛病號。
除了哈利伯頓之外，灰狼當家得分箭頭愛德華茲（Anthony Edwards）、轉戰暴龍的「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）、雷霆核心威廉斯（Jalen Williams）、魔術少主班凱羅（Paolo Banchero）以及爵士內線大閘傑克森（Jaren Jackson Jr.）等球星，都在開季首週內相繼遭遇嚴重傷勢打擊。
目前戰績2勝2敗的溜馬，在失去進攻發動核心的情況下，接下來兩週後場調度面臨嚴苛考驗；而全聯盟多位球星的輪流倒下，更讓新賽季剛拉開序幕就籠罩在一層濃厚的傷病陰霾之中。
2026-27開季8天聯盟關鍵傷兵名單
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現年26歲的哈利伯頓，在剛過去的2025-26賽季因阿基里斯腱斷裂整季高掛免戰牌。歷經漫長的復健苦練，他終於在今年新賽季強勢回歸，開季前4戰場均出賽33分鐘，繳出21.8分、9.5助攻的頂級明星級數據，展現依舊銳利的指揮官身手。
然而在週一不敵密爾瓦基公鹿的比賽中，哈利伯頓下半場明顯受到腿後肌不適困擾，但他仍咬牙苦撐了35分鐘，全場貢獻22分。賽後經過進一步檢查，球團確認為左腿後肌輕度拉傷，為了球員的長期健康與球季著想，教練團不得不做出讓他休戰至少兩週的決定，他也將缺席週三主場迎戰費城76人的比賽。
開季才8天球星躺一片！ NBA迎來最殘酷傷病詛咒
哈利伯頓並非近期唯一掛彩的大牌球星。令人咋舌的是，2026-27賽季開打僅僅短短8天，聯盟各隊便慘遭傷病魔咒瘋狂肆虐，多支爭冠與季後賽勁旅主力接連掛病號。
除了哈利伯頓之外，灰狼當家得分箭頭愛德華茲（Anthony Edwards）、轉戰暴龍的「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）、雷霆核心威廉斯（Jalen Williams）、魔術少主班凱羅（Paolo Banchero）以及爵士內線大閘傑克森（Jaren Jackson Jr.）等球星，都在開季首週內相繼遭遇嚴重傷勢打擊。
目前戰績2勝2敗的溜馬，在失去進攻發動核心的情況下，接下來兩週後場調度面臨嚴苛考驗；而全聯盟多位球星的輪流倒下，更讓新賽季剛拉開序幕就籠罩在一層濃厚的傷病陰霾之中。
2026-27開季8天聯盟關鍵傷兵名單
|球員姓名
|所屬球隊
|傷勢影響狀況
|哈利伯頓（Tyrese Haliburton）
|印第安納溜馬
|左腿後肌輕度拉傷，至少缺陣兩週
|愛德華茲（Anthony Edwards）
|明尼蘇達灰狼
|開季重大傷勢，長期缺陣
|雷納德（Kawhi Leonard）
|多倫多暴龍
|開季重大傷勢，長期缺陣
|威廉斯（Jalen Williams）
|奧克拉荷馬雷霆
|開季重大傷勢，長期缺陣
|班凱羅（Paolo Banchero）
|奧蘭多魔術
|開季重大傷勢，長期缺陣
|傑克森（Jaren Jackson Jr.）
|猶他爵士
|開季重大傷勢，長期缺陣