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坦帕灣光芒在世界大賽G4歷經4小時20分、延長12局的慘烈死鬥，靠著25歲代打奇兵威廉森（Ben Williamson）在滿壘時敲出右外野再見安打，以4：3驚險擊敗密爾瓦基釀酒人，成功躲過遭到橫掃的命運。然而，系列賽仍以1勝3敗落後的光芒，隨即要在台灣時間今（29）日上午8點迎來更加嚴酷的G5背水一戰。翻開大聯盟歷史血淚史，在世界大賽陷入0勝3敗絕境的隊伍，最終逆轉奪冠的機率是貨真價實的「0%」，甚至過往球隊想要將戰線逼進第6戰的成功率同樣掛零。面對看似無法跨越的歷史魔咒，光芒總教練凱許（Kevin Cash）決定做出最瘋狂的豪賭：推出例行賽拿下16勝的球隊王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen），在「僅休3天」的極限狀態下扛起G5生死戰先發。拉斯穆森日前在G2先發僅投3.1局便失掉3分狼狽退場，當時他獨自坐在休息區神情無比落寞。然而，在G4全隊狂燒7名投手、戰力消耗殆盡後，凱許在慶祝勝利的同時，立刻與教練團緊急開會，並撥通了剛離開球場的拉斯穆森的電話。「他在電話裡毫無保留，展現了100%的渴望對我說：『把球給我，讓我先發！』」凱許受訪時透露，正是愛將這份毫無退縮的求戰意志，讓他下定決心做出這項關鍵調度。至於外界最關心的投球數與局數限制，老謀深算的凱許在賽前記者會上選擇大打太極，笑稱：「就算我心裡有答案，現在也絕對不會透露半句。」凱許神情嚴肅地強調，光芒一整年都是靠著全員作戰才能走到今天，「有些球隊會固定先發打線讓替補待命，但我們完全不同。我已經和管理階層取得共識，在毫無退路的G5，用盡板凳上的每一個人，就是我們打贏這場生死戰的最佳解方。」