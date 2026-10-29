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低價組團赴中旅遊 遭疑恐有境外勢力贊助？

曾兩度無黨籍參選 2024年加入國民黨

南關線席次增為6席 形成「9搶6」

台南市第11選區、俗稱「南關線」的國民黨籍市議員候選人翁語含及鄭姓助理，涉嫌於今年7月至8月間招攬選區內具投票權的民眾，以低價赴中國旅遊並接受招待的方式，涉嫌期約投票行賄。台南地檢署27日指揮調查局台南市調查處、移民署台南專勤隊等單位搜索12處，並傳詢被告、證人共14人到案；檢察官複訊後，認為翁語含及鄭姓助理涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪及《反滲透法》等罪嫌重大，且有勾串證人、湮滅證據之虞，向台南地院聲請羈押禁見，法院審理後裁准。檢調掌握情資，翁語含與鄭姓助理疑於今年7、8月間，招攬台南市第11選區多名具有投票權的民眾組團前往中國旅遊，相關行程被查出團費疑明顯低於市場行情，並包含當地食宿等招待。辦案人員進一步懷疑，部分旅費與招待背後可能有境外勢力出資贊助，並藉此影響選民投票意向。專案小組27日持台南地院核發的搜索票，同步搜索12處相關地點，並傳詢翁語含、鄭姓助理及相關證人共14人到案說明。經檢察官訊問後，認為2人涉及《選罷法》第99條第1項投票行賄，以及《反滲透法》等罪嫌，且有羈押必要，因此向法院聲請羈押禁見。台南地院開庭審理後，裁定翁語含及鄭姓助理均羈押禁見，檢調持續偵辦相關旅遊經費實際由誰負擔、招待內容，以及是否還有其他涉案人員等。台南地檢署也表示，選舉查察聯繫中心已啟動，將持續針對賄選、境外勢力介選等案件進行查辦，並呼籲民眾提供相關不法線索。53歲的翁語含過去曾兩度以無黨籍身分參選南關線市議員，也曾投入立委選舉，均未當選，2024年加入國民黨，投入本屆台南市議員選戰。另外，翁語含過去被多家媒體報導為前民進黨立委李俊毅的姪女、外甥女，翁語含則曾稱李俊毅為「姨丈」，2人有親屬關係；不過，翁語含過去曾因競選看板及對外職稱等爭議，遭李俊毅多次公開聲明切割與駁斥。台南市第11選區涵蓋仁德、歸仁、關廟及龍崎區，地方俗稱「南關線」。隨著近年高鐵特定區、沙崙周邊開發帶動人口增加，本屆應選議員席次由5席增加至6席，共有9名候選人登記角逐。本屆現任議員包括民進黨郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇，以及無黨籍杜素吟、吳禹寰均投入連任；此外還有翁語含、許又仁、郭如芳、劉正昌等人參選。