TAKARA TOMY 旗下人氣競技玩具《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）再推限定新品！官方宣布將於2026年11月5日推出「CX-00 戰神伏特 S4-70V 槍鐵灰版」，將原本以金色、白色及藍色搭配的稀有陀螺，換上全新槍鐵灰與鮮紅色造型，搭配金屬鎖定晶片與強力撞擊刀刃，主打猛烈的攻擊性能。本次新品需透過官方 APP 及指定活動限定取得，11月5日起優先開放日本 Premium X 會員參加活動，建議售價1800日圓（含稅，約新台幣373元）。
《戰鬥陀螺X》戰神伏特換新色！金色改成槍鐵灰、紅色
「戰神伏特 S4-70V 槍鐵灰版」（Valkyrie Volt S4-70V Gunmetal Ver.），屬於《戰鬥陀螺X》的 CX 客製化系列，採用攻擊型配置，最大特色就是搭載含有金屬零件的鎖定晶片，並結合擅長猛烈撞擊的刀刃設計，讓陀螺能在高速旋轉時，透過強勁碰撞將對手擊飛。
外觀則是本次新品最大亮點。原本的金色金屬塗裝版本，採用金色外圈搭配白色刀刃、藍色零件，整體造型相當鮮明；這次槍鐵灰版則改以深灰色金屬刀刃為主，中央鎖定晶片周圍、內部結構及部分零件換成鮮紅色，呈現更具侵略性的視覺效果，也讓兩款限定陀螺形成強烈對比。
零件配置方面，新款沿用 S4-70V 配置，搭載 4-70 棘輪與 V（Vortex）軸心，並採用適合施展撞擊攻擊的刀刃外形。相較於強調防守或持久旋轉的陀螺，戰神伏特更偏向主動出擊，適合喜歡透過高速衝刺、猛烈撞擊取得勝利的玩家。
戰神伏特原本是金色稀有版！11月30日停止兌換
事實上，「戰神伏特」並非首次以限定商品形式推出。2025年7月，官方就曾在《BEYBLADE X》APP 的「Rare Bey Get Battle」（稀有陀螺挑戰）活動中，推出「戰神伏特 S4-70V 金色金屬塗裝版」，玩家必須透過 APP 取得指定兌換資格，才能購買這款特殊商品。
隨著槍鐵灰版即將登場，原本金色版本也將退出現階段的兌換活動。根據官方公告，金色金屬塗裝版的稀有陀螺兌換券，已於2026年8月7日因達到發放上限而停止提供，持有既有兌換碼的玩家，最晚須於11月30日下午1時（日本時間）前完成兌換，逾期將無法使用。至於未來是否重新販售，官方尚未公布。
《戰鬥陀螺X》槍鐵灰版怎麼買？11/5會員優先開放
根據 TAKARA TOMY 公告，商品將於2026年11月5日 APP 維護結束後，優先向 Premium X 會員開放「Rare Bey Get Battle」相關限定活動，玩家可以透過「天蠍之矛0-70Z 洋紅色金屬塗裝版」對應的「限定商品購買資格券or-X」，選擇購買戰神伏特槍鐵灰版。由於 Premium X 會員優先販售數量有限，並非所有玩家都能直接購買，官方將另行公告一般 APP 限定販售時間。
這款新品日本建議售價1800日圓（含稅，約新台幣373元），商品為增強包，不包含發射器及競技場，玩家若想實際對戰，仍需要另外準備《戰鬥陀螺X》專用設備。至於台灣是否開放相同取得管道，目前仍須以官方後續公告為準。
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「戰神伏特 S4-70V 槍鐵灰版」（Valkyrie Volt S4-70V Gunmetal Ver.），屬於《戰鬥陀螺X》的 CX 客製化系列，採用攻擊型配置，最大特色就是搭載含有金屬零件的鎖定晶片，並結合擅長猛烈撞擊的刀刃設計，讓陀螺能在高速旋轉時，透過強勁碰撞將對手擊飛。
外觀則是本次新品最大亮點。原本的金色金屬塗裝版本，採用金色外圈搭配白色刀刃、藍色零件，整體造型相當鮮明；這次槍鐵灰版則改以深灰色金屬刀刃為主，中央鎖定晶片周圍、內部結構及部分零件換成鮮紅色，呈現更具侵略性的視覺效果，也讓兩款限定陀螺形成強烈對比。
事實上，「戰神伏特」並非首次以限定商品形式推出。2025年7月，官方就曾在《BEYBLADE X》APP 的「Rare Bey Get Battle」（稀有陀螺挑戰）活動中，推出「戰神伏特 S4-70V 金色金屬塗裝版」，玩家必須透過 APP 取得指定兌換資格，才能購買這款特殊商品。
隨著槍鐵灰版即將登場，原本金色版本也將退出現階段的兌換活動。根據官方公告，金色金屬塗裝版的稀有陀螺兌換券，已於2026年8月7日因達到發放上限而停止提供，持有既有兌換碼的玩家，最晚須於11月30日下午1時（日本時間）前完成兌換，逾期將無法使用。至於未來是否重新販售，官方尚未公布。
根據 TAKARA TOMY 公告，商品將於2026年11月5日 APP 維護結束後，優先向 Premium X 會員開放「Rare Bey Get Battle」相關限定活動，玩家可以透過「天蠍之矛0-70Z 洋紅色金屬塗裝版」對應的「限定商品購買資格券or-X」，選擇購買戰神伏特槍鐵灰版。由於 Premium X 會員優先販售數量有限，並非所有玩家都能直接購買，官方將另行公告一般 APP 限定販售時間。
這款新品日本建議售價1800日圓（含稅，約新台幣373元），商品為增強包，不包含發射器及競技場，玩家若想實際對戰，仍需要另外準備《戰鬥陀螺X》專用設備。至於台灣是否開放相同取得管道，目前仍須以官方後續公告為準。