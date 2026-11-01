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▲信義房屋高一區協理周清源表示，高大特區位於楠梓，是後期比較新興的重劃區，價格相對親民、物件新穎，各項機能逐漸發展，相當適合有育兒計畫的族群。（圖／信義房屋提供）

住高雄、科技業族群的網友提問，近期看房跑了幾個區域，考量之後有育兒規劃加上高大一帶的發展，屬意高大特區；但家中長輩建議應往左營高鐵等市區尋屋，因對在地不熟而上網求助網友。信義房屋在地專家表示，兩個區域發展進程與速度不同，建議有長期通勤需求往左營高鐵看房；若是有成家計畫、尚未有小孩的族群，高大特區是很不錯的選擇。受惠南臺灣科技S型廊帶發展計畫，北高雄包括楠梓、橋頭、左營等區域近年都吸引不少科技族群進駐。信義房屋高一區協理周清源表示，網友詢問的高大特區與左營高鐵都是熱門的選項，但適合的族群不同。高大特區位於楠梓，是後期比較新興的重劃區，價格相對親民、物件新穎，各項機能逐漸發展，周清源認為，現在入住可以享受到發展的過程，以及未來明確可預見的增值與樣貌，適合尚未有小孩但有育兒規劃的族群。而左營高鐵特區發展成熟，不論交通、生活機能、學區甚至醫療機能非常完整，適合已經有小孩以及有長期通勤需求的族群。信義房屋左營高鐵店經理吳宗德進一步說明，高大特區原先區域發展仰賴高雄大學學生族群，生活機能尚算完整；受惠台積電等科技大廠的進駐，定居人口大幅增加，因此公共建設也逐漸落實，包括藍田國小、運動中心等。重劃區大樓產品屋齡平均下來大概在5-10年之間，目前10年左右物件坪數較大，以3房為主，單價約在25-30萬，權狀坪數落點在30坪到45坪，含車位大概在900萬到1200萬。5年左右物件2到3房小宅居多，權狀坪數落在30或40坪，亦有為數不多的4房產品大約在50坪上下，整體總價含車位在900-1500萬之間。相對親民的價格吸引許多有剛性需求的在地年輕人，或者在岡山、橋科與楠梓一帶的就業族就近購屋。相較於正在發展的高大特區，左營高鐵一帶則是完全成熟的商圈。吳宗德表示，高鐵所在的舊福山里不僅是高雄人數最多的里，又有高雄榮總坐落，發展至少30年以上，因此擁有國小到高中完整學區，加上高鐵的設立，讓區域不論食衣住行各項生活條件完整且難以匹敵。目前25到30年左右的中古大樓，因為坪數較大，以3到4房格局為主，權狀坪數約35到45坪，單價約落在25到28萬，含車位總價在900萬到1200萬，因為價格親民，是目前高鐵商圈的主流，同時也是最熱門的類型。大概在10年前開始有高鐵效益，區域開始主推大坪數豪宅產品，不含車位權狀坪數高達50坪甚至70坪，目前含車位總價大概在2300萬到2700萬左右，吸引不少北高雄的傳產企業主、醫生等高資產族群來此購屋。而5年內的物件，受到素地稀缺、土地成本高的影響，以小宅為主，目前售價單價平均在40到50萬左右，權狀23到30坪的2到3房，總價含車位大概在1100萬到1500萬之間。吳宗德表示，在高鐵一帶目前購屋主力，除了新青安有剛性需求的族群，另有台積電與供應鏈相關族群就業族，並且以高所得的主管層級居多。吳宗德分享，年輕人對於居住地選擇，大多偏好離工作地點近；主管等級族群較傾向選擇便利、落腳左營，主因在於較有高鐵南來北往需求、或休假2站捷運就到市中心。由於兩處的優勢不同，周清源表示，購屋前除了預算，建議將實際需求、未來規劃納入規劃，亦可洽詢房仲人員，透過第三方給予專業分析與評估後再決定。