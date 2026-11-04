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高雄農十六迎兩大建設！11月啟用的「停35」BOT案將有智慧圖書館、公家機關進駐，義享天地B館2027年引進秀泰影城，信義房屋看好店面、住宅雙雙受惠。信義房屋在地專家指出，農十六以高雄高質感住宅區聞名，但商業機能甚至近年最夯的「演唱會經濟」則要到相鄰的漢神巨蛋商圈、世運場館或南高雄亞灣區，但隨商業、文化、公共空間等機能漸到位，再串聯既有的捷運、輕軌，農十六店面與住宅產品都可望再受到一波帶動。以即將啟用的「停35」BOT案為例，信義房屋農十六店莊沛涔指出，除紓解停車需求，另將有戶政機關、交通警察大隊等公家機關進駐，甚至還會有24小時智慧圖書館，未來鄰近「停35」還會有義享天地B館、漢神百貨三館、富邦凹子底開發案的「高雄海洋」館等，對於過去以指標住宅區聞名的農十六而言，帶來更多商業、文化、娛樂機能，首先受惠的是區域內店面產品。莊沛涔表示，過去因興建輕軌，街邊店面空置期較長，近期招租期已有縮短，平均約三個月，現不少醫美、身心診所，或是兒童輔導、安親班對於進駐農十六興趣高；而大型店面部分，如明誠路與博愛路口原「韓八」餐廳，歷經兩年多閒置，也已由大型生鮮超市簽下10年長租約。住宅市場部分，莊沛涔說，過去農十六多是中大坪數住宅產品，近年建商開始推出中小坪數產品，壓低總價但單價也不斷創高，例如指標建案「國揚鉑御」實登價格穩站6~7字頭，小坪數總價1100萬~1200萬，中坪數總價則約2300萬左右，吸引過去已持有農十六房產的買方，基於子女成家、資產配置，甚至「收藏」等需求，購置第二屋、第三屋，特別的是，因這類型買方較無資金壓力，也未必會將原持有的房子拿來出售或出租，加上農十六整體因週邊環境機能逐漸完整、宜居程度提升，仍是需求大於供給的房市格局，穩撐交易價量。